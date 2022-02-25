Türkiye Gazetesi

Apple hakkında son gelişmeleri paylaşan MacRumors sitesinin haberine göre, yetkili Apple servis teknisyenlerinin tüm cihazı değiştirmesine gerek kalmadan Face ID tamiri yapılabilecek. Bu yenilik yalnızca iPhone XS ve daha yeni iPhone telefonlar için geçerli olacak.

ABD merkezli şirketin, Apple Mağazalarına ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına Face ID ve ön kamera modüllerinden oluşan yeni bir ‘TrueDepth Camera’ servis bölümüne erişim izni vereceği ileri sürüldü. Bu sayede, mağazalar ve yetkili servisler, bir telefonda Face ID sorunlarını hallederken cihazı değiştirmek yerine sadece o birimde onarım yapacak.

APPLE, ONARIM İŞLEMLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Apple tarafından MacRumors'a gönderilen açıklamaya göre, bu hareket gereksiz parça değişimini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacak. Bu gerçekleşirse, kullanıcıların yeni bir iPhone kurmasına ve muhtemelen bir Face ID sorunu nedeniyle veri kaybetmesine gerek kalmayacak. Bu yeni onarım işleminin ne zaman uygulanacağı henüz belli değil. Şirket, teknisyenlere yalnızca daha sonraki bir tarihte eğitim ve belge alacaklarını belirtti.

Bu arada, geçtiğimiz yılın sonlarında Apple’ın, "Self Servis Onarım" programını duyurması büyük heyecana neden olmuştu. Bu program ile Apple, müşterilere parçaları ve araçları satarken cihazlarını evde nasıl tamir edeceklerini öğretecek. Müşteriler, cihazlarını tamir ettikten sonra kullanılmış parçalarını iade ederek geri dönüşüm kredisi alacak. Apple, Self Servis Onarım programının bu yılın başlarında ABD'de başlayacağını ve daha sonra diğer ülkelere genişleyeceğini açıkladı.

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