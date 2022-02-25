Türkiye Gazetesi

İspanya Valladolid Üniversitesinin de dahil olduğu bir araştırma ekibi, en eski insan toplulukları tarafından cenaze odası olarak kullanıldığına inanılan Burgos şehri yakınlarındaki bir kazı alanı olan El Pendónis'teki Dolmen'de 2018'de ortaya çıkarılan kafatasını inceledi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, kulağın hemen arkasında yer alan her iki mastoid kemikte iki taraflı açılmış deliği gösteriyor. Bu kemikler mastoid hava hücreleri içeriyor ve bilim insanları, kulağın hassas yapılarını koruduğunu, kulak basıncını düzenlediğini ve ayrıca travma sırasında kafatasının şakak kemiğini koruduğunu söylüyor.

İLTİHAP AMELİYATI GEÇİRDİ

Independent’ın haberine göre, bilim insanları, kafatasının mastoidektomi (iltihabı temizlemeye yönelik ameliyat) geçirmiş olabileceğine dair işaretler buldu. Bunun, iltihaplanmadan kaynaklı acıyı hafifletmek üzere bir cerrahi operasyon olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya göre, sol kulağın bir tarafındaki kesik izleri, bireye cerrahi müdahale yapıldığını gösteriyor. Muhtemelen 35 ila 50 yaşları arasındaki kadın, ameliyattan sonra birkaç ay daha yaşadı. Araştırmada ayrıca, ameliyatın ardından delme işlemi nedeniyle kişinin dayanılmaz bir acıya maruz kaldığı aktarıldı.

Söz konusu iltihaplanma tedavi edilmezse yayılarak işitme kaybına, kan pıhtılaşmasına, menenjite veya beyin apsesi gibi hayatı tehlikeye atan durumlara neden olabiliyor. Bilim insanları çalışmada, "Bu enfeksiyonlara genellikle orta kulakta bakteri veya diğer patojenlerin çoğalması neden olur" diye yazdı.

Arkeologlar, kemiklerin bulunduğu alanın yaklaşık 800 yıl boyunca, yani MÖ 3.800 ile 3.000 arasında kullanıldığını gösteren daha önceki çalışmalarla, bulgunun "insanlık tarihindeki en eski cerrahi kulak müdahalesi olacağını" söyledi.

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