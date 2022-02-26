Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Facebook çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdi. Bu nedenle, Roskomnadzor, Rusya Başsavcılığına başvuru yaptı. Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar verdi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti. Bu arada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamak ve “savaşa hayır” demek için Moskova ve St Petersburg dahil olmak üzere Rusya genelinde binlerce kişi protestolara katıldı.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.

Facebook'un ana şirketi Meta, tüm dilleri çevirecek bir sistem yapıyor Facebook'un ana şirketi Meta, makine öğrenimi ve yapay zekaya (AI) odaklanan bir etkinlik sırasında, AI tabanlı bir evrensel dil çevirisi için planlarını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, “Herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma becerisi bu, insanların sonsuza kadar hayalini kurduğu bir süper güç” dedi.