Türkiye Gazetesi

Counterpoint Research tarafından yayımlanan yeni bir rapor, akıllı telefon üreticilerinin geçtiğimiz yıl elde ettiği gelirleri gösteriyor. Rapor, 2020’ye kıyasla 2021’de yüzde 7'lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni, 2020’de COVID-19 pandemisinin patlak vermesi ve çip krizi nedeniyle teknoloji üretiminin azalması olabilir.

Ortalama akıllı telefon satış fiyatı (ASP) yıllık bazda yüzde 12 artarak 5G cihazlara talebin artması sayesinde 322 dolara ulaştı. 2021'de sevk edilen tüm akıllı telefonların tahmini yüzde 40'ı, 2020 değerlerine kıyasla yüzde 18'lik bir artışla 5G özellikliydi.

Apple, 196 milyar dolarlık toplam geliri ve akıllı telefon pazarındaki tüm gelirlerin yüzde 44'lük payına sahip olarak yine ilk sırada yer aldı. Rapora baktığımızda, yeni iPhone 13 serisine yönelik talep artışının yanı sıra önceki nesil iPhone 12 modellerine olan ilginin arttığını da görüyoruz.

2021'de iPhone'lar için ortalama satış fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesine, 821 dolara ulaştı. Apple, Hindistan, Tayland, Vietnam ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlarda yükselişini sürdürdü.

İKİNCİ SAMSUNG, ÜÇÜNCÜ XIAOMI: HUAWEI'NİN ADI YOK

İkinci sırada 72 milyar dolarlık geliriyle Samsung bulundu. 2020'deki 64 milyar dolara kıyasla yüzde 11'lik bir artış göze çarpıyor. Samsung telefonlarının ortalama satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 5 artarak 263 dolara ulaştı.

Orta seviye ve premium (üst) segmentler, en çok satan amiral gemisi Galaxy S serisi ve orta seviye Galaxy A ve M modelleri ile Güney Koreli teknoloji devi için büyümeye en fazla katkıyı sundu. Samsung ayrıca katlanabilir cihaz satışlarını da üç katına çıkarmayı başardı.

Xiaomi, 2020 değerlerine göre yüzde 49 artışla 37 milyar dolarlık gelir elde etti ve üçüncü lider marka oldu. Xiaomi’nin ana pazarı Hindistan oldu. Listede dördüncü sırada ise 36 milyar dolar gelir elde eden Oppo yer aldı. Markanın Find X3, Reno 6 serisi ve kardeş şirketi OnePlus 9 serisi en çok aranan cihazlar oldu. Beşinci sıra ise, 34 milyar dolarlık gelir elde eden BBK yan kuruluşu Vivo'ya aitti.

Yerli üretim Redmi Note 10 akıllı telefon satışa çıktı Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin kısa süre önce piyasaya sürdüğü Redmi Note 10 (2022) akıllı telefon Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Türkiye'de üretilen ve giriş - orta segmentte yer alan akıllı telefonun fiyatı tartışmaya açık görünüyor.

Akıllı telefon pazarının lideri Samsung oldu Canalys'in hazırladığı rapora göre akıllı telefon satışları pandemi öncesi döneme dönerken bu alanda lider marka Samsung.