Türkiye Gazetesi

Curiosity, aslında diyajenez kristal kümeleri olarak adlandırılan bu tür özellikleri daha önce de gördü. Diyajenez, minerallerin yeniden birleştirilmesi veya yeniden oluşum kazanması anlamına geliyor ve bu özellikler, muhtemelen minerallerin bir kombinasyonundan oluşan üç boyutlu kristal kümelerinden oluşmakta.

Curiosity proje bilimcisi yardımcısı Abigail Fraeman, Twitter'da daha önce görülen bu özelliklerin sülfat denilen tuzlardan oluştuğunu söyledi. Bu arada, NASA bilim insanları, çiçek benzeri bu oluşuma 'Karaçalı Tuzu' adını verdi.

MARS 'ÇİÇEĞİ' ASLINDA BİR KAYA

Önceki çalışmalara dayanarak ekip, Mars'ta bulunan bu tuzlu oluşumların zamanla aşınmış bir kayanın içine gömüldüğünü belirtiyor. Ancak bu mineral kümeleri erozyona karşı dirençli görünüyor.

Bu yakın çekim görüntüleri elde etmek için gezgin aracın MAHLI adlı Mars El Lens Görüntüleyicisini kullandılar. Bu kamera, jeologların genellikle arazide yanlarında taşıdıkları büyüteçli el merceğinin gezgin versiyonu. MAHLI'nin yakın çekim görüntüleri, kaya yüzeylerindeki mineralleri ve dokuları ortaya çıkarıyor.

Curiosity, 2013'te çiçeğe benzer başka bir özellik buldu ve Spirit gezgini ise yumrulu çıkıntıları nedeniyle 'karnabahar' özellikleri olarak adlandırılan benzer görünümlü kayalar buldu.

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