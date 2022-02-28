Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden POCO, uygun fiyatlı cihazları ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Teknoloji üreticisi, Mobil Dünya Kongresinde yeni bir akıllı telefonunu daha piyasaya sürdü.

POCO, düzenlenen etkinlikte ilk olarak POCO X4 Pro 5G modelini duyurdu. Bunun hemen akabinde ise POCO M4 Pro 4G'yi tanıttı. POCO M4 Pro 5G modelini daha önce piyasaya süren şirket, bu telefonun 4G'li versiyonunu da çıkardı. Peki, POCO M4 Pro 4G modelinin özellikleri neler?

POCO M4 PRO 4G ÖZELLİKLERİ

Teknik özelliklerine bakacak olursak, POCO M4 Pro 4G'nin işlemcisinin MediaTek'in Helio G96 yonga seti olduğunu görüyoruz. Fiyat/performans ürünü olarak tanımlanan bu akıllı telefon modeli, tasarım tarafında da dikkat çekiyor.

POCO'nun 4G'li M4 Pro modeli, 90Hz yenileme hızını destekleyen, 6.43 inçlik AMOLED ekrana sahip. 1000 nit'e kadar parlaklık sunan ekran ayrıca P3 renk gamını desteklemekte.

M4 Pro 4G model akıllı telefon, 64 Megapiksel ana kameranın yanı sıra geniş açılı ve makro sensörlü arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamerasının ise 16 Megapiksel olduğunu belirtelim.

Pil ömrü açısından da POCO M4 Pro 4G oldukça iddialı. Çünkü 33W hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonun batarya gücü 5.000 mAh kapasiteli. Depolama seçeneklerinde ise, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Son olarak, 6GB RAM+128 GB versiyon 200 Eurodan, 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan versiyon ise 270 Eurodan satılacak.