Türkiye Gazetesi

Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi, Çin'de Redmi Note 11E Pro isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıttı. Tasarım ve teknik özellikleri bakımından bu akıllı telefon modelinin aslında Redmi Note 11 Pro 5G'nin yeni bir versiyonu olduğu görülüyor.

Orta seviye özelliklere sahip Redmi Note 11E Pro, 2400x1600 piksel çözünürlükte, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inç AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıktı. Donanım tarafında ise Qualcomm'un 6nm Snapdragon 695 yonga setiyle çalıştığı görülüyor. Bu akıllı telefon modeli, LPDDR4x 8 GB'a kadar RAM ve UFS 2.1 destekli 256 GB'a kadar depolama seçenekleri mevcut.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, Redmi Note 11E Pro'nun arkasında 108 Megapiksel ana, 8 Megapiksel süper geniş açılı ve 2 Megapiksel de marko lens kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera olarak ise 16 Megapiksel çözünürlükte öz çekim kamerası mevcut.

Son olarak, Redmi Note 11E Pro, Xiaomi'nin yeni arayüz güncellemesi MIUI 13 ile kutusundan çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz, 67W destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Akıllı telefon modelinin 270 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin bu telefon modelini Türkiye'de piyasaya sürüp sürmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

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