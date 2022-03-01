Türkiye Gazetesi

ABD'li teknoloji devi Google'a ait olan YouTube da Rusya'ya yaptırım uygulayanların kervanına katıldı. Google Avrupa'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik'e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz." ifadesi yer aldı. Bununla birlikte, şirket söz konusu açıklama metninde, Google'ın hızlı önlem almak için Ukrayna'daki durumu 24 saat izlemeye devam ettiği aktarıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'un söz konusu kararı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'nın devlet medya kuruluşları Russia Today ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağı" açıklamasından sonra geldi. Twitter da Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" etiketi getirileceğini ve bu hesapların görünürlüğünü azaltacağını duyurmuştu.

Google, Ukrayna işgalini gösteren harita özelliğini kapattı Teknoloji devi Google, Rusya işgali nedeniyle kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Şirket, Ukrayna’da Google Haritalar tarafından sunulan canlı trafik özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Google’dan Rusya’ya yaptırım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek artarken ülkelerin yanı sıra şirketler de yaptırım kararlarını açıklamaya başladı. Youtube ve Facebook’tan sonra Google’da yaptırım kararını açıkladı.