Türkiye Gazetesi

Güvenilir sızıntı kaynağı OnLeaks'ten gelen yeni tasarım resimlerine dayanarak, Sony Xperia 1 IV modeli yakında çıkaca gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaz çıkan Xperia 1 III'ün devamı niteliğindeki bu akıllı telefon, uzun düz kenarlı bir panel ve 6,5 inç OLED ekran da dahil olmak üzere oldukça benzer bir tasarım taşıyor.

Sızdırılan resimler, Sony Xperia 1 IV'te ayrıca bir kulaklık jakı, yan tarafta parmak izi sensörü ve öne bakan stereo hoparlörler ve bir selfie kamerası barındıran üst / alt çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Xperia 1 IV'ün arkasında her biri teleskopik gibi görünen 12 Megapiksellik sensörlere sahip üçlü kamerası görünüyor.

XPERIA 1 IV, YENİ İŞLEMCİYLE GELİYOR

Sony'nin Xperia 1 amiral gemilerinin kameraları için kapsamlı kontrollere sahip olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Xperia 1 IV kamerasından ne çıkacağı henüz belli değil ancak telefonun yan tarafında özel bir deklanşör düğmesi var gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl Xperia 1 III'ün sürüm ayrıntılarını sızdıran Weibo kullanıcısı Zackbucks'a göre, sızdırılan Xperia 1 IV, amiral gemisi özellikleriyle gelecek. Buna göre, Sony'nin bu en yeni telefonu Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti işlemci, 256 veya 512 depolama seçenekleri ve en fazla 16 GB RAM özelliklerine sahip olacak. Xperia 1 III, 4.500 mAh pil kapasitesine sahipken, Xperia 1 IV'ün 5.000 mAh pil gücüyle geleceği söyleniyior. Ayrıca 45W hızlı şarj özelliği de bulunacak. Aynı kaynağa göre Xperia 1 IV, Mayıs ayında duyurulabilir.

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