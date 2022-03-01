Türkiye Gazetesi

Çin merkezli sosyal medya şirketi ByteDance'a ait olan TikTok, ilk çıktığında bir dakikalık videolara izin veriyordu, geçtiğimiz yıl bu süreyi üç dakikaya kadar çıkarmıştı. Ancak TikTok, YouTube'ın tahtını sallandırmaya kararlı. Şirket, Çin'deki kullanıcılar için video süresini 10 dakikaya çıkardığını duyurdu.

Açıklamada TikTok, "Bugün 10 dakikaya kadar video yükleme özelliğini kullanıma sunmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun, dünya çapındaki içerik üreticilerimizi daha da teşvik edeceğini umuyoruz." dedi.

YouTube ve Facebook'un ana şirketi Meta, kısa biçimli içerik seçeneklerini kullanıma sunarak TikTok'un popüler özelliğini uygulamalarına entegre ederken, TikTok video uzunluğunu üç kattan fazla artırarak şaşırtıcı şekilde karşı bir atak yaptı.

Teknoloji analistleri, böylece TikTok'un daha uzun videolar çeken içerik oluşturucularının daha fazla para kazanmasını ve platformların reklamcılık işini artırmasını sağlayacağını söylüyor.

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