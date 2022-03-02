Türkiye Gazetesi

Muazzam boyutu, hançeri andıran dişleri ve keskin pençeleriyle Tyrannosaurus rex, milyonlarca yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük avcılardandı. Nesli tükenmiş olan bu canlının fosillerini inceleyen araştırmacılar, T-rex olarak da adlandırılan canlının aslında tek tyrannosaurus türü olmayabileceğini öne sürdü.

T-rex'e ait olduğu düşünülen kalıntıları inceleyen uzmanlar, kalıntıların bir değil üç türe ait kanıtları gösterdiğini düşünüyor. Jurassic Park filminin dinozor uzmanı araştırmanın baş yazarı Gregory Paul, daha önce uzmanların farklı kaya katmanlarından kalıntılar kullanarak T rex'in büyümesini incelediklerini belirterek, bulguların birden fazla anlamı olduğunu söyledi.

Ekip, aynı zamanda yaşayan triceratops gibi diğer dinozorlarda olduğu gibi, Dünya'daki milyonlarca yıl boyunca birden fazla tyrannosaurus türünün olabileceğini ifade ediyor.

Evolutionary Biology dergisinde çalışmayı yayımlayan Paul ve meslektaşları, önceki çalışmaların, T rex'ten olduğu belirlenen fosilleşmiş kemiklerin sağlam yapıları veya ‘sağlamlıkları’ açısından farklılık gösterdiğini ve farklı örneklerin bir veya iki çift alt kesici dişe sahip olduğunu gösteriyor.

T-REX ŞÜPHESİ DEVAM EDİYOR

Araştırma ekibi, T-rex olarak kayıtlara geçen 37 örneği inceledi. Dayanıklılıklarını incelemek için örneklerin yaklaşık üçte ikisinin mevcut uyluk kemiklerinin uzunluğuna ve çevresine baktı. Ekip, uyluk kemiklerinin sağlamlığındaki farklılıkların bireysellikten kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Paul, “Tyrannosaurus örneğindeki sağlamlığın, uyluk kemiğinin varyasyonunun, 10 milyon yıllık evrimin bir araya geldiği diğer tüm tyrannosauridlerden daha büyük olduğunu bulduk” dedi. Ekip, farklılıkların cinsiyetle, hayvanın olgunluğuyla da bağlantılı olmadığını ileri sürdü.

Araştırmacıları, bu örneklerin Tyrannosaurus rex'in yanı sıra, ‘tiran kertenkele kralı’ anlamına gelen ‘Tyrannosaurus imperator’ ve ‘tiran kertenkele kraliçesi’ denilen ‘Tyrannosaurus regina’ türlerine ait olabileceğini söyledi.

Çalışmaya dahil olmayan Edinburgh Üniversitesinden paleontolog Prof Steve Brusatte, çalışmayı desteklemeyerek, “T rex'i farklı türlere ayırmanın cazibesini anlıyorum çünkü sahip olduğumuz fosil kemiklerinde bazı farklılıklar var. Ama nihayetinde, benim için bu varyasyon çok küçük ve açık, açık ve tutarlı farklılıklara dayalı olarak tanımlanabilecek farklı türlerin anlamlı biyolojik ayrımının göstergesi değil” dedi.

ABD'deki Carthage College'da bir Trex uzmanı olan Prof Thomas Carr da, ekip tarafından öne sürülen farklı türlerin tanımlarının belirsiz olduğunu ve bulguların, varyasyonları analiz ettiği kendi çalışmasıyla çeliştiğini söyleyerek sonuçlara itiraz etti.

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