Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia, oyunculara yönelik grafik işlemciler, mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için ise yonga setleri üretmekte. Ancak şirket, geçtiğimiz hafta bir siber saldırıya uğradı.

Lapsus$ isimli hacker grubu, saldırıyı üstlendi ve Nvidia'nın daha fazla veri sızdırılmasını istemiyorsa sürücülerini açık kaynaklı hale getirmesini talep etti. Nvidia cephesinde ise taleplerin kabul edildiği söylenemez; şirket, güvenlik iyileştirmeleri yaptığını, kolluk kuvvetlerini bilgilendirdiğini ve saldırıya cevap vermek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını duyurdu.

NVIDIA İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Bloomberg’e açıklama yapan Nvidia, siber saldırının işlerde veya müşterilere yönelik hizmetlerde herhangi bir kesintiye neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, PCMag'e göre Lapsus$, Nvidia'dan yaklaşık bir terabayt veriye sahip olduğunu iddia ediyor.

The Verge tarafından görülen bir mesajda bilgisayar korsanları, yalnızca donanım klasörünün 250 GB olduğunu ve gizemli RTX 3090 Ti de dahil olmak üzere "tüm yeni Nvidia GPU'ları" hakkında bilgi içerdiğini söylüyor.

Daha önceki bir mesajda hackerlar, Nvidia'nın kripto madencilerinin ilgisini azaltmaya yönelik yaptığı son grafik kart sınırlamalarının kaldırmasını istedi. Nvidia’nın sınırlamaları kaldırmaması halinde dosyaları sızdırmakla tehdit etti.

Lapsus$ bugün taleplerini güncelleyerek Nvidia'nın GPU sürücülerini kalıcı olarak tamamen açık kaynaklı hale getirmesi şartını da ekleyerek şirketin karar vermek için Cuma gününe kadar vakti olduğunu söyledi.

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