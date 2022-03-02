Türkiye Gazetesi

Özellikle pandemi döneminde WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden görüntülü konuşmak yaygınlaştı. COVID-19 nedeniyle yüz yüze görüşmeyi azaltan insanlar, telefonlarındaki uygulamalar üzerinden iki veya daha fazla kişiyle görüntülü konuşuyor.

Grup aramalarının popülaritesi artmaya devam ederken kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek adına WhatsApp yeni güncellemeler sunuyor. Meta'ya ait şirket, bunu yaparken uçtan uca şifrelemenin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya devam ediyor.

WHATSAPP'TAN KULLANICILARA BÜYÜK KOLAYLIK

Temmuz 2021'de platform, bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunmuştu. Katılıma açık aramalar, bir grup aramasını başlarken cevaplama yükünü azaltırken WhatsApp'ta grup aramalarına yüz yüze sohbetlerin kolaylığını getiriyor.

Artık grubunuzdaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabiliyor. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılabilir ve aramaya yeniden katılabilecekler. Ayrıca WhatsApp, kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini ancak henüz katılmadığını görebilmeniz için bir arama bilgisi ekranı da oluşturdu.

Grup araması, aynı anda sekiz adede kadar katılımcının WhatsApp kullanarak görüntülü arama yapmasına imkan veriyor. Görüntülü grup araması aldığınızda, gelen görüntülü WhatsApp grup araması ekranı, o anda aramada olan katılımcıları gösteriyor. Listenin en başındaki kişi, sizi ekleyen kişidir. Görüntülü grup araması geçmişi "Aramalar" sekmesinde gösteriliyor. Arama geçmişine dokunarak grup aramasındaki katılımcıları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca daha önce cevaplayamadığınız ama devam etmekte olan aramalara katılabilirsiniz.

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için değişikliğe gitti Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS yani Apple kullanıcıları için uygulamada küçük bir değişikliğe gidiyor. Şirket, sesli arama arayüzünün tasarımını değiştirmeye çalışıyor.

WhatsApp, büyük bir eksikliği giderecek: Ön izleme geliyor WhatsApp, kullanıcılarını memnun edecek bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Sesli mesajları göndermeden önce dinleme özelliğini getiren şirket, şimdi de belgeler için benzer bir işlev sunuyor.