Türkiye Gazetesi

Instagram, yeni bir açıklama yaparak, uygulamadaki videolar için otomatik altyazıları tanıttı. Şimdiye kadar içerik oluşturucuların videolarına manuel olarak altyazı eklemeleri gerekiyordu.

Sosyal medya platformu, otomatik altyazıların özellikle sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için faydalı olacağını belirtti. Yeni özellik, videoları sessiz izlemeyi tercih eden kullanıcılar için de iyi bir seçenek olarak görünüyor. Bu arada, TikTok otomatik altyazı özelliğini Nisan 2021'de sunmuştu.

INSTAGRAM VİDEO ALTYAZILARI GELİŞECEK

TechCrunch internet sitesine konuşan Instagram yetkilileri, otomatik oluşturulan altyazıların İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Arapça, Vietnamca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Tagalogca, Urduca, Malayca, Hintçe, Endonezyaca ve Japonca olmak üzere 17 dilde başlatıldığını duyurdu. Instagram, daha fazla dil desteğinin yakında geleceğini de sözlerine ekledi.

Instagram başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, yeni özelliğin "uzun zaman önce geldiğini" ve kullanıcıların özelliği açıp kapatma seçeneğine sahip olacağını söyledi. Kullanıcılar, uygulamadaki gelişmiş ayarlarına giderek ve "alt yazıları göster" seçeneğini değiştirerek otomatik olarak oluşturulan altyazıları açabilir veya kapatabilir. Instagram, altyazıların arkasındaki yapay zekanın öğrendikçe gelişmeye devam edeceğini de belirtti.

Otomatik olarak oluşturulan altyazıların duyurusu, Instagram'ın IGTV desteğini sonlandırdığını açıklamasından bir gün sonra geldi. Instagram, artık tüm videoları ana uygulamasında bulundurmaya odaklanacağını ve önümüzdeki aylarda ana Instagram uygulamasında videoyu basitleştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca Reels videolarına odaklandığını tekrarladı ve Reels'in uygulamadaki etkileşim artışına en büyük katkıyı sağlamaya devam ettiğini ve bu özelliğe yatırım yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bu yılın başlarında Instagram, kullanıcıların artık yalnızca kısa biçimli Reels videolarını değil, uygulamadaki herhangi bir video içeriğini remiksleyebileceğini duyurdu. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında TikTok Duets'in versiyonu olan Remix'i resmi olarak piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yılın sonlarında Instagram, kullanıcıların Reels gönderilerdeki yorumları yanıtlamasına olanak tanıyan yeni bir özelliğini de kullanıma sundu. Bu özellik, TikTok'un kullanıcıların içerikleriyle ilgili yorumlara video şeklinde cevap vermesine olanak tanıyan özelliğine benziyor.

Instagram IGTV ile yollarını ayırıyor Instagram, yeni bir açıklama yaparak IGTV uygulamasına son verdiğini duyurdu. IGTV’nin yanı sıra video özelliklerindeki diğer değişiklikleri de aktardı.

Facebook, Instagram'ın sevilen özelliği Reels'i resmen başlattı Teknoloji devi Meta, Instagram’ın ardından Facebook uygulamasına da Reels videolarını getirdi. Artık kullanıcılar Facebook hesaplarında 60 saniyeye kadar Reels yayınlayabiliyor. Reels’in ilk örneği TikTok’ta ortaya çıkmış ardından Meta, Instagram’a uyarlamıştı.