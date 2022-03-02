Türkiye Gazetesi

ABD'li teknoloji devi Meta'ya ait Instagram, uygulamaya yeni özellikler katmaya devam ediyor. Resmi olmayan verilere göre, Eylül 2021'de 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan platform, kullanıcılarını memnun etmek için yeni özellikleri test ediyor.

Popüler sosyal medya ağı, birçok kullanıcının uzun zamandır talep ettiği bir özelliği herkese getirmeye hazırlanıyor. Beta test programında fark ettiğimiz yeni özellik, çoklu video/fotoğraf paylaşmaya yönelik.

INSTAGRAM BETADA ÇOKLU GÖNDERİDEKİ GÖRÜNTÜLER TEK TEK SİLİNEBİLİYOR

Kullanıcılar, bir manzara karşısında birden fazla fotoğraf / video çektiğinde bazen hangisini Instagram'da paylaşması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Böyle durumlarda pek çok kullanıcı, çok beğenmediği fotoğrafları da ekleyerek en fazla 10'a kadar gönderiyi tek bir post (gönderi) olarak paylaşabiliyor. Ancak bir süre sonra kullanıcılar, bu görüntülerden bazılarını beğenmemeye başlıyor. Böyle durumlarda kullanıcılara iki seçenek kalıyor; ya gönderiyi tamamen silmek ve içindeki beğendiği fotoğrafları yeniden yayınlamak ya da posttaki beğenmediği görüntülere rağmen gönderiyi silmemek.

(Ekran görüntüleri: Hilal Bardakcı / Türkiye Gazetesi)

Instagram, sonunda kullanıcılara üçüncü bir seçenek sunuyor; çoklu gönderilerin içindeki görüntüler (gönderiyi tamamen silmeden) tek tek kaldırılabilecek. Yukarıdaki aldığımız ekran görüntülerinde bu yeni özelliği açıkça görebilirsiniz. Sol taraftaki ilk fotoğrafta, fotoğrafın üst kısmında bir "çöp kutusu" simgesi var. Simgeye dokunduğunuzda postu tamamen silmeden istediğiniz fotoğrafı silmek mümkün hale geliyor.

Bununla birlikte, sosyal medya devi, kullanıcılara eğer sildikleri görüntüleri tekrar aynı post içinde görmek isterlerse bir işlev sunuyor. Silenen görüntü, 30 gün içinde Ayarlar > Hesap > Yakınlarda Silinenler bölümünden tekrar yüklenebiliyor. Ancak 30 günün ardından kalıcı olarak silinecek.

İşte Instagram, bir süredir bu özelliği geliştiriyor ve beta test programı kullanıcıları yeni özelliği şu anda deneyimleyebiliyor. Sosyal medya şirketi, bu özelliği yakında tüm kullanıcılar için başlatacak.

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