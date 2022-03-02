Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopterin daha teslim edildiğini açıkladı. Prof. Dr. İsmail Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi." diyerek son günlerde yaşanan askeri ve politik konuları işaret etti. Açıklamasının devamında ise, Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettiklerini duyurdu.

Prof. Dr. İsmail Demir, açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı. Jandarma Genel Komutanlığına T129 Atak helikopteri teslim ettiklerini belirtti. Bağımsız savunma sanayi vurgusu yapan Prof. Dr. Demir, "Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak Jandarma'ya T129 Atak helikopteri teslim ettik." dedi.

T129 ATAK HELİKOPTERİ NEDİR?

TUSAŞ'ın resmi internet sitesindeki açıklamasına göre, T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayii) tarafından Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilmekte.

7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında TUSAŞ Ana Yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlendi.

T129 ATAK Helikopterinin performansı zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev alıyor.

İlk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştiren T129 ATAK Helikopterinin test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından ilk teslimatı ise 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı. Şimdiye kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 60 helikopter teslim edildi.

ATAK helikopterleri vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ATAK helikopterleri, PKK'lıları inlerinde vurdu Kuzey Irak'ta hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. ATAK helikopterleri, teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirdi.