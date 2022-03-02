Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü yerli patates türleri üzerinde analizlerini sürdürüyor. Enstitünün müdürü Uğur Pırlak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada patates çalışmasının ayrıntılarını anlattı.

Uzmanlar, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yerli ve milli, yemeklik, sanayilik patates çeşitleri geliştiriyor. Ancak çalışmaları bunlarla da sınırlı değil. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü müdürü Uğur Pırlak, farklı projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi.

PATATESLERİN GENETİK TABANINI ÇIKARIYORLAR

Enstitü ekibi, bu kapsamda geliştirilen ve tescil edilen çeşit adaylarının genetik kimliklerini, laboratuvarda uluslararası standartlara uygun moleküler markörler kullanarak yapıyor.

Uğur Pırlak, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Enstitümüzce geliştirilen ticari çeşitlerin DNA izolasyonları, PCR testleri, PCR ürünlerini analiz etmek için yüksek teknolojik cihazlar kullanılarak soy ağacının belirlenmesi çalışmaları uzmanlarımız tarafından yürütülüyor. Islah çalışmaları neticesinde daha verimli çeşitler elde edebilmek için patates çeşitlerinin genetik kimlikleri ve özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Böylelikle daha yüksek verimli çeşitler elde ederek piyasaya sunulacak ve çiftçilerimiz bundan istifade edecek."

Pırlak, bir bölgede aynı patates çeşidinin farklı isimlerle üretilip satıldığını belirterek, "Bu, bazı anlaşmazlıklara ve uyuşmazlıklara neden oluyor. Patatesin parmak izi çıkartıldığında bu sorunların ortadan kalkması sağlanacak. Asıl önemli konu da tohumluğun üretilmesi, tescil edilmesi ve ıslah şartlarının korunması. An itibarıyla enstitümüzde 132 genotip üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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