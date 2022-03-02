Türkiye Gazetesi

Apple, her yıl bahar aylarında yeni ürünlerini tanıtarak piyasaya sürüyor. Bu ay da şirketin yeni bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Ancak Apple'ın tanıtacağı ürünler henüz netlik kazanmadı, yine de sızıntı kaynaklarının bazı tahminleri ve elde ettiği bilgiler bulunuyor.

Teknoloji şirketi halen etkinliğin tarihini açıklaamasa da tahminler Mart ayının ortalarında yeni bir tanıtım etkinliği düzenleyeceği yönünde. "Uygun fiyatlı iPhone" olarak tanımlanan SE serisine yeni bir model daha eklenecek. iPhone SE 3'ün bu ay tanıtılarak raflardaki yerini alacağı söyleniyor. Teknik özellikler bakımından üçüncü nesil iPhnone SE, iPhone 8’e benzer bir tasarımla gelecek ve 4.7 inç LCD ekranlı olacak.

APPLE, IPHONE SE 3'Ü PİYASAYA SÜRECEK

Ayrıca iPhone SE 3'ün TouchID parmak izi okuyucusuna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Arka panelde tek sensörlü bir kamera kurulumuyla geleceğini de belirtelim. İşlemci tarafında ise Apple, Apple'ın kendi A15 Bionic çipiyle çalışacak. Bu akıllı telefon modeli, 5G ağını da destekleyecek. iPhone SE 3 güvenilir sızıntı kaynaklarına göre 399 dolardan başlayan bir fiyatla kullanıcılara sunulacak.

Bu ay düzenlenecek etkinlikte yalnızca yeni iPhone SE tanıtılmayacak. iPad Air 5 ve M2 çipli yeni MacBook Pro modelleri de piyasaya çıkacak. Donanım açısından iPad Air 5; Apple A15 Bionic işlemci, ekranın merkezine yerleştirilmiş geniş açılı 12 Megapiksel ön kamera ve 5G özelliğine sahip olacak. 599 dolardan satışa çıkması beklenen iPad Air 5; 10.9 inç ekran, tek arka kamera dahil olmak üzere iPad mini 6’nın temel özelliklerini barındıracak.

Yeni MacBook Pro'ya ilişkin sızıntılar ise bir süredir gündemde. Apple’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı MacBook Pro, 13.2 inçlik versiyona sahip olacak ve M2 işlemci ile desteklenecek. Performans tarafında iddialı olması beklenen bilgisayarın, 1.299 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

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