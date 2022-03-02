Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından ağır ekonomik yaptırımlarla baskı altına alınan Rusya’ya bir yaptırım da oyun dünyasından geldi. EA Sports tarafından 1993'ten bu yana yıllık çıkarılan ve yoğun ilgi ile takip edilen futbol oyunu FIFA'nın, 2022 sürümünden Rus takımlarının çıkarılacağı duyuruldu.

"UKRAYNA HALKI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7’nci gününe giren Rusya’ya her geçen gün yeni yaptırımlar uygulanıyor. Rusya’ya bir yaptırım daha dünyaca ünlü oyun yapımcısı Electronic Arts’tan (EA) geldi. EA, FIFA 22 oyunundan Rus milli takımını ve diğer tüm Rus takımlarını çıkaracağını duyurarak, söz konusu kararın “Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmak" için yapıldığını aktarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan EA Sports, “Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızın kararları doğrultusunda EA Sports, Rusya milli takımının ve tüm Rus kulüplerinin FIFA Mobile, FIFA çevrimiçi ve FIFA 22 dahil EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarılması için süreç başlattı. Oyunlarımızın diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri de aktif olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RUS TAKIMLARI FIFA ORGANİZASYONLARINDAN MEN EDİLMİŞTİ

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) daha önce yaptıkları açıklamada, Rusya'nın milli takımının ve Rus futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edileceğini açıklamıştı.

Video oyunları endüstrisinden daha fazlasını yapmasını isteyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, tüm oyun geliştiricilere ve e-spor platformlarına çağrı yaparak, Rus ve Belarus hesaplarını bloke etmeye, turnuvaları iptal etmeye ve oyuncuları yasaklamalarını istedi.

Öte yandan EA daha öncede Rus ve Belarus takımlarını NHL 22 oyunlarından çıkarmıştı.

Apple ve Nike Rusya'ya satışlarını durdurdu! Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bunlara Apple ve Nike markaları da eklendi. İki firma da Rusya'ya internetten satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Cannes'ta Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'nın, Cannes Film Festivali'ne delegasyon bulunduramayacağı açıklandı.

Rusya'ya bir şok da FIBA'dan: Müsabakalara katılamayacaklar Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bir sonraki duyuruya kadar Rus takımları ve yetkililerinin müsabakalara katılmayacağını bildirdi.

Netflix, Rusya'ya resti çekti Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir tepki de Netflix platformundan geldi. Video platformu, Rus kanallarını yayınlamama kararı aldı. İşte ayrıntıları...

Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.