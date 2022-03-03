Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli elektronik ve teknoloji üreticisi Sony, oyun dünyasının da önde gelen isimlerinden. Sektördeki rekabet hız kazanırken, Microsoft geçtiğimiz ay oyun geliştiricisi Activision-Blizzard’ı satın almıştı. Bunun üzerine Sony, Destiny 2’nin yapımcısı Bungie’i satın alarak oyun dünyasındaki yerini korumaya çalıştı.

Art arda gelen yeni işbirlikleri ve satın alım haberlerinden hemen sonra Sony, Türkiye’deki oyun severleri üzecek kararını açıkladı. Şirket, PS5 fiyatlarına yüzde 80 oranında zam yaparak, 8 bin TL civarında satılan oyunun fiyatını 12 bin TL’ye çıkardı.

Üstelik zamın yanı sıra stokların yenilenmesi de PS5 fiyatının ciddi oranda yükselmesine yol açtı. Şu anda oyun severlerin PlayStation 5 almak için yaklaşık olarak 15 bin TL ödemesi gerekiyor. Bunun nedeni ise tavsiye edilen fiyata konsol bulunmaması.

PlayStation 5 satışa çıktı Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Amazon.com.tr'de satışa çıktı.

PlayStation 5 karaborsaya düştü Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, Türkiye'de satışa sunuldu. 19 Kasım'da 8 bin 299 TL fiyattan satışa çıkan PlayStation 5 modeli stoklar tükenince karaborsaya düştü. Karaborsada fiyatlar ise 15 bin liraya kadar çıkıyor.