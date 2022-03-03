Türkiye Gazetesi

Samsung Galaxy cihazlara ilişkin dikkat çeken iddia, Android Authority tarafından gündeme getirildi. Haber kaynağı, Twitter kullanıcısı GaryeonHan’ın paylaştığı Samsung’un Oyun Optimizasyon Hizmetinde yer alan 10 bin uygulamanın listesine yer verdi. Galaxy telefonlarda muhtemelen pil ömründen tasarruf etmek için Samsung, 10 bine yakın uygulamayı ‘Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS)’ adı verilen sistemle kısıtlıyor.

Listeye göre, Güney Koreli teknoloji üreticisinin Galaxy cihazlarda sınırladığı uygulamalar arasında Netflix, Instagram, TikTok ve Microsoft Office gibi pek çok platform bulunuyor. Ayrıca Samsung'un Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass ve çevirici gibi kendi uygulamalarının ve hizmetlerinin de kısıtlandığı ortaya çıktı.

Samsung’un bu konuyu araştırdığı ve resmi bir açıklama yapacağı bilgisi geldi.

GALAXY KULLANICILARININ ŞİKAYETLERİ ARTTI

Kısıtlama, Koreli kullanıcılar tarafından fark edildikten sonra Samsung’un Kore forumlarında yüzlerce kullanıcı GOS sorunuyla ilgili şikayetlerini paylaştı. Bir kullanıcı alaycı bir şekilde, "300 km/s hıza çıkabilen bir spor araba almak için çok para ödedim ancak güvenlik nedeniyle, sadece 150 km/s hızla gidebilsin diye bir hız sınırı koydum" dedi.

Söz konusu optimizasyon uygulaması, Galaxy S22 serisinde görünmüyor. Galaxy Store'da görünüyor ancak "yükle"ye basıldığında uygulamanın cihazla uyumlu olmadığı belirtiliyor. Galaxy S20 FE ve Galaxy S10e cihazlarında da mevcut değil. Ancak haber kaynağına göre bir kullanıcı, uygulamayı Galaxy S21 Plus'ında buldu ve devre dışı bırakamadığını söyledi.

Bir yandan, akıllı telefon üreticilerinin birçok uygulama için performans ve pil ömrünü dengelemeye çalışması anlaşılabilir. Öte yandan ise kullanıcılar uygulamaları kullanırken istedikleri performansı alamadığı için şikayetçi.

Yine de, bir mobil üreticinin bu kadar etik açıdan şüpheli uygulamalara giriştiğini ilk kez görmüyoruz. OnePlus, geçtiğimiz yıl OnePlus 9 Pro ile popüler uygulamaların performansını "optimize ederken" yakalandı. Ancak kıyaslama uygulamalarının kısıtlanmasını da engelledi.

100 milyondan fazla Samsung telefon tehlikeli bir güvenlik açığıyla satıldı Samsung, geniş cihaz yelpazesine güvenlik güncellemeleri sağlama konusunda oldukça beceriklidir. Ancak son birkaç yılda satılan birçok Samsung marka akıllı telefon, bilgisayar korsanlarının cihazlardan hassas bilgileri çıkarmasına izin verebilecek utanç verici bir güvenlik açığıyla gönderildi.

Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini uzattı Samsung, belirli Galaxy cihazlarda ‘One UI’ kullanıcı arayüzü ve Android işletim sistemi için dört nesil boyunca güncelleme desteğini standart olarak sunacağını açıkladı. Samsung Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi ve Galaxy tabletler için geçerli.