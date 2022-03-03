Türkiye Gazetesi

Anonymous bilgisayar korsanlarına bağlı Network Battalion 65 (NB65), Rusya Uzay Ajansının (Roscosmos) sunucu bilgilerini gösterdiğini iddia eden bir tweet yayınladı. Twitter paylaşımında grup, uzay ajansının uydu görüntüleme ve Araç İzleme Sistemi ile ilgili gizli dosyaları indirip sildiklerini iddia etti. Ancak Roscosmos'un başkanı iddiayı yalanladı ve Anonymous'u "küçük dolandırıcılar" olarak tanımladı.

Roscosmos'un Genel Direktörü Dmitry Rogozin, "Bu küçük dolandırıcıların bilgileri doğru değil. Tüm uzay faaliyet kontrol merkezlerimiz normal şekilde çalışıyor." şeklinde bir tweet attı. Bununla birlikte, Rusya'nın uydularına yönelik herhangi bir saldırıyı savaş için bir gerekçe olarak gösterdi.

ANONYMOUS İLERİ SÜRDÜ, RUSYA YALANLADI

Rogozin daha önce de Rus uzay endüstrisinin, yörünge grubunun ve Rus Uluslararası Uzay İstasyonu bölümünün kontrolünün siber suçlulardan korunduğunu açıkladı. Ancak bilgisayar korsanları "WS02 silindi, kimlik bilgileri döndürüldü ve sunucu kapatıldı. Bomba atmayı, sivilleri öldürmeyi ve işgal etmeye çalışmayı bırakana kadar durmayacağız. Rusya'ya geri dön." diyerek siber saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Hacker grubunun paylaşımları, Anonymous'un 300'den fazla Rus web sitesini hacklemesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Geçtiğimiz hafta Anonymous, Ukrayna'ya işgal girişimini başlatan Vladimir Putin hükümetine karşı 'siber savaş' ilan etti.

Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.

Rus televizyonları hacklendi! Ruslar Ukrayna'ya yapılan bombardımanı izledi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 gün deride kalırken henüz ateşkes sağlanamadı. Öte yandan yalnız bırakıldıklarını söyleyen Ukrayna Lideri Viladimir'in çağrısı karşılık buldu. Hem ABD'den hem Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek ve yardım yapmaya başladı. Ünlü hacker grubu Anonymous'da Ukrayna halkının yanında olacaklarını ilan edederek Rus devlet televizyonunu hackledi. Televizyonun açan Ruslar Ukrayna'ya atılan bombaları izledi.