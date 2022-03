Türkiye Gazetesi

Apple’ın uygulama mağazasında Wordle klonlarının sayısı yine artış göstermeye başladı. Apple, Ocak ayında neredeyse tüm sahte taklitçi oyunları silmişti. Ancak sadece birkaç hafta sonra Wordle'ın sahteleri yine uygulama mağazasına döndü.

App Store'daki en iyi ücretsiz uygulamalara hızlı bir bakış atıldığında Wordle benzeri en az iki uygulama direkt göze çarpıyor. Arama çubuğuna "Wordle" yazıldığında ise çok daha fazla taklitçi oyun ortaya çıkıyor.

Bu sahte oyunların hiçbiri en azından isim olarak kendilerini Wordle olarak göstermiyor. Bunun yerine, “Wordus”, “Word Guess”, “Wordl” gibi isimler kullanarak insanları kendilerini çekmeye çalışıyor. Ancak hepsi, oyun, kullanıcı arayüzü, tasarım ve renk şemasına kadar Wordle'a oldukça benziyor.

WORDLE, APP STORE'DA YOK!

Apple, geliştiricilere diğer oyunları kopyalamamayı önererek, "kendi fikirlerini bulmalarını" istiyor. Bununla birlikte, asıl sorun Wordle'ın App Store'da olmaması. Oyun ilk olarak Josh Wardle tarafından piyasaya sürüldü ve şu anda oyuna ev sahipliği yapan The New York Times tarafından satın alınmadan önce web sitesi üzerinden erişilebiliyordu. New York Times, resmi Crossword uygulamasına (şirketin diğer günlük bulmaca oyunlarının çoğunun yaşadığı) Wordle'ı da eklemedi.

Dünyanın en popüler bulmaca oyunlarından Wordle artık Türkçe Popüler haber uygulaması Bundle, bulmaca oyunu Wordle için adım attı. Platform tarafından yapılan açıklamada, bulmaca oyununun Türkçe olarak sunulacağı belirtildi. Web tabanlı kelime oyunu Wordle, kullanıcılara deneme hakkı tanıyarak doğru kelimeyi bulmasını istiyor.

