Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yapılan bir araştırma elektrikli araçlarla ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Which? isimli kuruluş 48.000 araç sahibi üzerinde bir çalışma yaptı. Çalışmada sadece elektrikle çalışan arabaların diğer türdeki araçlara göre daha fazla arızalandığı öğrenildi.

YÜZDE 31'İ 2021'DE EN AZ BİR KERE ARIZALANDI

En eskisi 4 senelik olan “yeni” arabalar üzerinde yapılan araştırmada, elektrikli araç sahiplerinin yüzde 31’i araçlarının 2021’de en az bir kere arızalandığını ifade etti.

TAMİRDE DAHA FAZLA KALIYOR

Bu oran benzinli araçlarda yüzde 19, dizel arabalarda yüzde 29 olarak gerçekleşti. Elektrikli araçların tamirde kaldığı süre de daha fazla.

Elektrikli araçların tamirde kaldığı süre de daha fazla. Benzinli araçlar senede ortalama 3 günü tamirde geçirirken elektriklilerde bu süre 5 gün.

HİBRİT ARAÇLAR EN GÜVENİLİRİ

Araştırmada en güvenilir araçların, kendi kendilerine şarj olan hibrit arabalar olduğu belirlendi. Bunlarda bir sene içinde arıza oranı sadece yüzde 17.

Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti Şarj istasyon noktalarının yaygınlaşmasının da etkisiyle 2021’de Türkiye elektrikli araç pazarı yüzde 237 arttı. Tesla, MG, Jaguar gibi global markalar Türkiye pazarına girdi.

İlk kez elektrikli araç satışı dizeli geride bıraktı Elektrikli otomobil piyasası gün geçtikçe gelişiyor. Dizel otomobillerden elektrikli araçlara geçiş süreci hızlandı ve Avrupa’da geçtiğimiz ay bir ilk gerçekleşti.

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı.