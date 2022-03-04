Türkiye Gazetesi

Samsung, Galaxy S22 serisinin ön siparişlerinin 4-13 Mart tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Ancak şu anda Samsung Türkiye web sitesini ziyaret ettiğimizde "kampanyanın sona erdiği" yazıyor. Yine de merak edenler için Galaxy S22 serisinin özelliklerini ve Türkiye fiyatlarını belirtelim.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisinin yeni serisinde 3 farklı akıllı telefon modeli bulunuyor. Standart model Galaxy S22 iken, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra da diğer versiyonlar. Serinin en üst modeli Galaxy S22 Ultra, gövdeye yerleştirilen S Pen (kalem) ile gelmesi nedeniyle Samsung'un Note serisinin yerini aldığını söyleyebiliriz.

GALAXY S22 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Serinin standart modeli Galaxy S22; Snapdragon 8 Gen 1 / Samsung Exynos 2200 işlemci, 8GB RAM + 128/256GB depolama, 6,1 inç 2340 x 1080 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.500 Nit AMOLED 2X ekran, 10 Megapiksel ön kamera, 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 10 Megapiksel telefoto arka kamera kurulumu, 3.700 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Samsung'un Galaxy S22 Plus modelinin teknik özellikleri ise şu şekilde; Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (Türkiye’de Exynos 2200 işlemciyle piyasaya sürülecek), 8GB RAM + 128 ya da 256GB depolama alanı, 6,6 inç 2340 x 1080 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.750 Nit AMOLED 2X ekran, 10 Megapiksel ön kamera, 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra 12 Megapiksel ultra geniş açılı ve 10 Megapiksel telefoto arka kamera, 4.500 mAh pil kapasitesi.

Son olarak serinin amiral gemisi modeli Galaxy S22 Ultra; Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (Türkiye'de Exynos 2200) işlemci, 8/12GB RAM + 128/256/512GB depolama alanı, 6,8 inç 3080 x 1440 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.750 Nit AMOLED 2X ekran, 5.000 mAh pil kapasitesi, 108 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel 3x + 10 megapiksel 10x telefoto arka kamera kurulumu ve 40 Megapiksel ön kamera ile donatıldı.

Samsung'un geliştirip satışa çıkardığı tüm modeller pembe, yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini almaya başlıyor.

SAMSUNG TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLADI

Fiyatlarına gelecek olursak, bu noktada oldukça kısıtlı bir bilgi paylaşıldığını belirtelim. Samsung, üç modele ait yalnızca tek bir depolama seçeneklerinin fiyatlarını gösterdi. Buna göre;

128 GB depolamaya sahip Galaxy S22: 14.499 TL (256 GB versiyonu daha pahalı olacaktır)

(256 GB versiyonu daha pahalı olacaktır) 256 GB depolamalı Galaxy S22+: 19.999 TL (128 GB versiyonunun fiyatı belli değil)

(128 GB versiyonunun fiyatı belli değil) 128 GB depolamaya sahip Galaxy S22 Ultra: 22.999 TL'den satışa çıkıyor. S22 Ultra'nın 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonları da bulunuyor ve henüz fiyatları belli değil. Daha yüksek bir depolama sunduğu için 22 bin 999 TL'den daha pahalı olacağını tahmin ediyoruz.

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