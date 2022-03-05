Türkiye Gazetesi

Üç tonluk roket parçası birkaç yıldır takip ediliyordu ancak halen kaynağı tespit edilmiş değil. İlk başta gökbilimciler, Elon Musk'ın SpaceX firmasına ait olabileceğini düşündü. Daha sonraki araştırmalar ise Çin’e ait bir roket parçası olduğunu gösterdi.

Gökbilimciler, roket parçasının Ekim 2014'te fırlatılan Chang'e 5-T1 Ay aracının üçüncü aşaması olduğunu söylüyor. Çin ise bu parçanın Dünya atmosferine yeniden girdiğini ve yandığını söyleyerek iddiaları reddediyor.

AY İLE ÇARPIŞMANIN ETKİLERİ BİLİNMİYOR

Roketin Ay’a çarptığında küçük bir krater açması bekleniyor. Bununla birlikte, Ay’ın Dünya’ya uzak tarafına -muhtemelen- çarptığı için etkisi henüz bilinmiyor. Bilim insanları, önümüzdeki günlerde daha kapsamlı çalışmalar ile çarpışmanın etkilerini görmeyi umuyor.

Roket parçası ilk olarak Mart 2015'te, NASA tarafından finanse edilen bir uzay araştırması tarafından tespit edildi. Gökbilimciler, ilk olarak cismin bir asteroid olduğunu düşündü ancak kısa süre sonra farklı bir cisim olduğunu keşfetti.

Ay’a çarpmış olduğu düşünülen roketin parçası "uzay çöpü" olarak tanımlanıyor. Uzay çöpleri, Dünya'ya dönmek için yeterli yakıt veya enerji olmadan görevlerden veya uydulardan atılan donanımlara deniyor.

Avrupa Uzay Ajansı, şu anda 10 cm'den büyük 36 bin 500 uzay çöpü olduğunu tahmin ediyor.

Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay ile çarpışacak SpaceX uzay taşımacılığı şirketine ait bir Falcon 9 roketi, uzayda karmaşık bir yörünge izleyerek yolculuğuna devam ediyor. Ancak Derin Uzay İklim Gözlemevini kurmak üzere 2015’te Florida'dan fırlatılan roket, Ay’a çarpabilir.

Angara A5 Dünya'ya düşebilir: Rusya'nın roketi mahsur kaldı Rusya’ya ait bir roket, motor arızası yaşadıktan sonra Dünya’nın yörüngesinde mahsur kaldı. Bilim insanları, roketin bir süre sonra Dünya’ya çarpabileceğini söylüyor.