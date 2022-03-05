Türkiye Gazetesi

NFT'ler, dijital dünyada alınıp satılabilen ancak somut biçimi olmayan "türünün tek örneği" maddi varlıklardır. Birçok insan, NFT’leri bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Bu dijital varlıklar aynı zamanda sahiplik sertifikası yerine de geçiyor. Yani bir eserin NFT halini almak, o görselin sadece size ait olduğunu gösteriyor.

Ünlüler, şirketler ve kurumlar NFT geliştirip satmaya yönelirken, Ukrayna hükümeti de bu alana yönelmeye başladı. Ancak amaçları biraz daha farklı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine Ukrayna hükümeti, NFT satışları ile ordusuna destek olmak istiyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ukrayna başbakanı yardımcısı Mykhailo Fedorov, NFT koleksiyonunun yakında satışa sunulacağını söyledi. Böylece, kendi takas edilemeyen jeton koleksiyonunu yayınlayan ilk gelişmiş ülke olacak.

Hükümet ayrıca acil yardım konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunuyor.

Ukrayna için savaşan Çeçenler: Putin'den intikam almaya geldik Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna safhalarında Rusya'ya karşı çatışan Çeçenlerden kendilerine "Şeyh Mansur Taburu" diyen grubun lideri, "Putin’den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak her gün artıyor." dedi.

Akar: 2 uçağımız Ukrayna'da kaldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.