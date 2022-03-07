Türkiye Gazetesi

ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın Rusya ile uzay programlarını da durdurmayı planladıklarına dair sözleri üzerine Rogozin, NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) ve ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) Rusya Uzay Ajansının teknolojisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rusya'nın uzay ajansı (Roscosmos) başkanı Dmitry Rogozin'in NASA ve diğer ülkelerin uzay ajanslarını Uluslararası Uzay İstasyonunun kontrolünü sağlamamakla tehdit etmesi, tüm dünyada yankı uyandırdı.

Rogozin, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu kontrolsüz bir yörüngeden çıkma durumunda kim kurtaracak? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya düşebilir. Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya üzerinden uçmuyor, bu nedenle tüm riskler size ait. Bunlara hazır mısınız?" dedi.

RUS MODÜLÜ UZAY İSTASYONUNDAN AYRILDI

Roscosmos direktörünün bu sözleri gündemdeki yerini korurken, Rusça yayın yapan RIA Novosti’nin yayınladığı ilginç bir videoda, Uluslararası Uzay İstasyonunun Rus kozmonotların veda etmesinin ardından parçalandığı gösteriliyor.

Resmi olmayan NASA Watch isimli uzay sitesi Twitter'da, söz konusu videoyu yayınladı. Videoda, kozmonotlar NASA astronotu Mark Vande Hei ile vedalaştıktan sonra Rus modülü uzay istasyonundan ayrılıyor ve Uluslararası Uzay İstasyonu patlıyor.

Rogozin'in sözlerine dönecek olursak, istasyonu Dünya’ya düşürmekle mi yoksa sadece Rus modülünü kaldırıp ayrı bir şekilde yoluna devam etmekle mi tehdit ettiği belli değil.

Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit: Uzay İstasyonunu üzerinize düşürürüz Ukrayna’ya asker gönderen Rusya, AB ve ABD'nin yaptırımlarını durdurmak için ilginç bir tehditte bulundu. Rusya uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, yaptırımlar nedeniyle 500 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.

NASA'nın uzay istasyonunu düşürme planı yeni bir "11 Eylül Olayı" olabilir Geçtiğimiz haftalarda NASA, 2031 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) hizmet dışı bırakacağını açıkladı. 1998 yılında ilk fırlatması yapılarak astronotların uzaydaki evi olan istasyonu yok etmek büyük başarı olacak. Ancak bir şeyler ters giderse büyük bir risk taşıyor.