Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Beta test programında deneyimlenen yeni bir özelliğe göre, artık kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebilecek. Yani tıpkı Facebook Messenger ve Instagram Direkt Mesajlarda olduğu gibi.

Tepki özelliği sayesinde kullanıcılar bin mesaja klavye kullanmadan karşılık verebilecek. Bu yönüyle oldukça kullanışlı olan emoji tepkileri, bir mesajın üzerine dokunulduğunda animasyon şeklinde görünüyor. Emoji tepkileri şu anda hem Android hem de iOS cihazlarda WhatsApp Beta ve WhatsApp Web sürümü için geliştirilme aşamasında.

WHATSAPP GRUPLARINA ANKET

WhatsApp, emoji tepkilerinin yanı sıra kısa süre önce tanıttığı ‘Topluluk’ özelliğine de bir yenilik getiriyor. WABetainfo sitesinin haberine göre, gruplarda anket düzenlemek mümkün hale gelecek. Bu özellik de henüz geliştirme aşamasında ve ilerleyen zamanlarda kullanıcılara sunulacak.

Anket sonuçlarına bütün grup üyeleri erişebilecek ve soru sorabilecek. Bununla birlikte, anketlere ilişkin diğer ayrıntılar henüz bilinmiyor. “Topluluklar ne?” diye soracak olursanız, birden fazla sohbet grubunu tek bir grup çatısı altında toplamaya olanak sağlayan daha büyük grubu ifade ediyor.

WhatsApp, 'durum' paylaşarak güncellemeyi duyurdu: Grup aramalarına yeni özellikler WhatsApp kullanıcıları bugün 'Durum' bölümünde uygulamanın gönderdiği hikayeleri görüyor. Merak içindeki kullanıcılar, bunun ne anlama geldiğini, yeni özellik ile neyin değiştiğini soruyor. İşte WhatsApp'ın grup aramaları için yaptığı küçük değişiklik...

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için değişikliğe gitti Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS yani Apple kullanıcıları için uygulamada küçük bir değişikliğe gidiyor. Şirket, sesli arama arayüzünün tasarımını değiştirmeye çalışıyor.