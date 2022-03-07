Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin aldığı yeni bir karara göre telefonlar, tabletler ve kulaklıklar için standart bağlantı noktası sadece USB-C olacak. Apple, bu karara itiraz etse de AB'nin kısa süre sonra USB-C'yi Avrupa ülkelerinde zorunlu kılması bekleniyor.

Apple'ın Lightning bağlantı teknolojisinden USB-C'ye geçmesini beklerken yeni bir iddia ortalığı karıştırdı. Apple, iPhone cihazlarında şarj portunu tamamen kaldırabilir. Teknoloji devi, bu yıl tanıtarak piyasaya süreceği iPhone 14 serisiyle yeni teknolojiye adım atacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Apple, iPhone 5 modellerinden itibaren lightning şarj girişini tercih etmeye başladı. Özellikle veri aktarım hızında USB-C'ye göre daha düşük bir performans sunan bu teknolojiden vazgeçecek.

USB-C girişli ilk iPhone 12 Pro Max satışa çıktı Uzun süredir Apple'ın neden iPhone akıllı telefonlarında USB-C standardına geçmediği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri Avrupa Birliği'nin standart bir şarj ve bağlantı noktası olarak USB-C'nin belirlenmesine yönelik faaliyetleri de bulunuyor. Lightning kablo girişi kullanan Apple, bu konuya destek vermese de AB'nin tavrı oldukça net. İşte böyle bir tartışma ortamında bir şirket USB-C girişli iPhone tasarladı.

Apple, iPhone için yeni güncellemeyi sundu Apple, iOS 15.4 güncellemesini herkes için yayınlamaya hazırlanırken dördüncü beta sürümünü de geliştiricilere açtı. Daha önce söz verdiği gibi şirket, AirTag cihazı ile istenmeyen takipleri engelleyecek bir özellik tanıttı.