Türkiye Gazetesi

Teknoloji sitesi CNET, gezgin aracın tekerleğine hapsolmuş orta büyüklükte bir kayayı gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı. Perseverance aracının Dünya'ya gönderdiği görüntüleri inceleyen uzay meraklılarının kayayı fark ettiğini aktardı. Hatta fotoğraf bazı çevreler tarafından “haftanın görüntüsü” olarak bile seçildi.

Araştırmacılar, kayanın 6 Şubatta Mars gezgininin tekerleğine sıkıştığını söylüyor ve fotoğrafları NASA'nın Mars Rover galerisinde mevcut. NASA hayranlarının fark ettiği bir sonraki fotoğraf ise 25 Şubat günü kaydedildi. Kaya, bu fotoğrafta biraz aşınmış gibi görünüyor ve ilk çekimden biraz daha küçük boyutlu. Üçüncü ve son çekim 2 Marta ait. Kayadaki aşınma izleri artarken, kaya halen tekerlekte duruyor. Bu kaçak misafire rağmen Mars gezgini, her zamanki gibi işine devam ediyor.

Perseverance’ın ismi gibi azimle ilerlemesi güzel bir gelişme ama ayakkabınıza sıkışan bir taşı çıkarmanıza yardımcı olacak kimsenin olmaması can sıkıcı görünüyor. Taşın, araçta arızaya yol açmadan düşmesi veya parçalanması umuluyor.