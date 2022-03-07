Türkiye Gazetesi

We Are Social'ın hazırladığı yeni bir rapora göre, Türkiye'deki 16 ile 64 yaş arası kişiler oyun konsollarında günlük 58 dakika geçiriyor. Pek çok ülkenin yer aldığı listede, Suudi Arabistan 1 saat 58 dakika ile oyun konsolu ile en çok vakit geçiren ülke oldu. 1 saat 38 dakika ile ikinci sırada bulunan Tayland'ı, 1 saat 36 dakika ile Meksika takip etti.

Oyun konsolu ile zaman geçirmede 16-64 yaş arasındaki kişilerin dünya ortalamasının 1 saat 12 dakika olduğu belirtilirken, Türkiye bu ortalamanın altında kaldı. Bununla birlikte, Türkiye günlük internet kullanımı (7 saat 57 dakika ) ve sosyal medya kullanımında (2 saat 57 dakika) dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, oyunlar ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Gazete, dergi, internet sitelerinin analiz edildiği araştırmada, ‘Oyun konsolu ve mobil oyunlar’ olmak üzere çıkan toplam haber sayısının 150 bine yakın olduğu görüldü. Veriler 2021 yılının başından bugüne hesaplanırken, yeni çıkan oyun konsolu modellerinin ve oyun konsolu fiyatlarının özellikle internette oldukça fazla yer edindiği belirlendi. Medyada en çok yer alan diğer başlık ise oyun şirketlerinin aldığı değerlemeler idi. Özellikle Türk oyun şirketlerinin aldığı yatırımlar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Torrent'in oyuncularla ilgili raporu ortaya çıktı Başkan Burak Elmas ve danışmanı Luis Campos’la görüşen Domenec Torrent, Gustavo ve Aytaç Kara için “Bunlar Galatasaray’ın futbolcusu değil” demiş…

FIFA 22 oyunundan Rus takımları çıkarıldı Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan FIFA 22'deki Rus takımları, ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle oyundan çıkarıldı.