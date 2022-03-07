Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, geçtiğimiz hafta 10 binden fazla uygulamayı pil ömrü için kısıtlarken yakalandı. Şirketin bu davranışı, kıyaslama platformu Geekbench tarafından cezalandırılmasına yol açtı. Samsung'un yalnızca aşırı ısınma sorunlarını önlemek için oyun uygulamalarını yönetmesi gereken Oyun Optimizasyon Hizmetinin (GOS), Microsoft Office, Instagram ve Zoom da dahil olmak üzere birçok popüler oyun dışı uygulamanın performansını sınırlamak için kullandığı bulundu.

Geçtiğimiz yıl OnePlus 9 ve 9 Pro için OnePlus şirketinin de benzer bir uygulamaya gitmesi üzerine Geekbench'ten kaldırıldığına şahit olduk. 2017'de de Apple'ın düşük kapasiteli pillere sahip eski iPhone'ları yavaşlattığı keşfedildi.

Samsung, olayın patlak vermesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu. Şirket tarafından yapılan açıklama ise, CPU ve GPU performansını optimize etmek ve telefonların aşırı ısınmasını önlemek istedikleri vurgulandı. Ayrıca teknoloji devi, yeni bir güncelleme ile bu sorunu düzelteceklerini de belirtti.

Geekbench, Galaxy S22, S21, S20 ve S10 serilerinin Geekbench Browser’dan kaldıracağını açıkladı. Galaxy Note ve Galaxy A serileri ise engellenmeyecek.

100 milyondan fazla Samsung telefon tehlikeli bir güvenlik açığıyla satıldı Samsung, geniş cihaz yelpazesine güvenlik güncellemeleri sağlama konusunda oldukça beceriklidir. Ancak son birkaç yılda satılan birçok Samsung marka akıllı telefon, bilgisayar korsanlarının cihazlardan hassas bilgileri çıkarmasına izin verebilecek utanç verici bir güvenlik açığıyla gönderildi.

Galaxy telefon sahiplerini çıldırtan sistem ortaya çıktı Milyonlarca kullanıcının uygulamada hız sınırı yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Teknoloji devi Samsung, bazı Galaxy model akıllı telefonlarda çok sayıda uygulamanın performansını sınırlıyor olabilir.