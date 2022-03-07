Türkiye Gazetesi

Apple, 2020 yılındaki bir iOS işletim sistemi güncellemesinde yeşil ışığı tanıttı. ABD'li teknoloji devinin açıklamasına göre bu uyarı, mikrofonunuz veya kameranız her etkinleştirildiğinde parlamakta. Yani herhangi bir uygulama sizi kamera veya mikrofonu aktif ederek izlerse bu ışığı görebileceksiniz.

Özelliğe erişmek için iOS 14 veya iOS 15 sürümünü destekleyen bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Kamera etkinleştirildiğinde ekranın sağ üst köşesinde yeşil, mikrofon etkinleştirilirse turuncu bir ışık ortaya çıkacak. Kontrol Merkezinize kaydırarak, hangi uygulamanın mikrofonu kullandığıyla ilgili ayrıntıları görebileceksiniz.

Olmaması gereken bir şeyin sizi gözetlediğinden şüpheleniyorsanız, Ayarlar sekmesinde bulunan uygulamanın izinlerini kontrol etmelisiniz. Örneğin, belirli uygulamaların mikrofonunuza veya kameranıza erişmesini Ayarlar'dan engellemeniz mümkün. Hatta endişe ediyorsanız uygulamayı tamamen de silebilirsiniz.

APPLE, TURUNCU VE YEŞİL IŞIK UYARILARINI ANLATTI

Apple, 2020'de "Gizlilik temel bir insan hakkıdır ve yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. İşte bu yüzden iOS 14 ile paylaştığınız veriler üzerinde size daha fazla kontrol ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sunuyoruz. Bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı kullandığında ekranınızın üst kısmında bir gösterge belirir. Ayrıca Kontrol Merkezi'nde, bir uygulamanın bunları yakın zamanda kullanıp kullanmadığını görebilirsiniz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bununla birlikte, yeşil ve turuncu ışık herhangi bir uygulama kamerayı veya mikrofonu kullandığında yanıyor. Bu nedenle, kamera uygulamasını kullandığınızda veya Instagram'da bir video kaydettiğinizde bile bu sinyal görünüyor. Yeşil veya turuncu ışığı gördüğünüz anda panik yapmayın, yalnızca beklenmedik bir şekilde uyarı verilirse kontrolleri yapmanız gerekiyor.

USB-C girişli ilk iPhone 12 Pro Max satışa çıktı Uzun süredir Apple'ın neden iPhone akıllı telefonlarında USB-C standardına geçmediği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri Avrupa Birliği'nin standart bir şarj ve bağlantı noktası olarak USB-C'nin belirlenmesine yönelik faaliyetleri de bulunuyor. Lightning kablo girişi kullanan Apple, bu konuya destek vermese de AB'nin tavrı oldukça net. İşte böyle bir tartışma ortamında bir şirket USB-C girişli iPhone tasarladı.

Apple, şarj girişini tamamen kaldırıyor ABD'li teknoloji devi Apple, yeni çıkaracağı iPhone akıllı telefonlarında şarj portunu tamamen kaldırmayı planlıyor. Apple'ın USB-C şarj standartını benimsemesi beklenirken ters köşe yaptı.