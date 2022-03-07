Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Meta'ya (eski adıyla Facebook) ait sosyal medya platformu Instagram, kısa süre önce kullanıcılarına kronolojik sıralama ve hikaye beğenilerini özelliklerini sundu. Ancak şirket, yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Instagram'ın yorum gizleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram, Yorum Kontrolleri Özelliği isimli bir işlevi başlatarak saldırgan yorumları gizlemeyi mümkün hale getirecek. Platformun amacı, rahatsız edici ve saldırgan nitelikteki yorumları diğer kullanıcılardan gizlemek. Üstelik bu özellikle otomatik olarak çalışacak ve gizlenmesini istediğiniz kelimelerin listesini de ayarlardan oluşturabileceksiniz.

Bununla birlikte, gizlenen yorumların tamamen silinmeyeceğini, yalnızca diğer kullanıcılardan gizleneceğini belirtelim. Yani bu yorumu gönderiyi paylaşan kişi görebilecek ve böylece saldırgan yorumda bulunan kişiyi engelleme fırsatı yakalayabilecek.

Benzer özelliklerin Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda halihazırda kullanıldığını da hatırlatalım. Ayrıca Instagram, yorum gizleme özelliğini kısa süre sonra tüm kullanıcılara sunacak.

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