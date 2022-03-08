Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter paylaşımında, "Umarım, Avrupa'nın atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden başlatması ve mevcut olanların enerji verimini artırması gerektiği son derece açıktır. Bu, ulusal ve uluslararası güvenlik için kritik öneme sahip." dedi.

Musk'ın bu yorumu, Rusya'nın, 1986 yılında nükleer felakete yol açan Çernobil Nükleer Santrali de dahil olmak üzere Ukrayna'daki nükleer santralleri hedef almasından hemen sonra geldi. Rusya'nın nükleer santrallere yönelik askeri operasyonları, dünyanın dört bir yanındaki nükleer uzmanlarından tepki çekti.

Rusya'nın işgali inanılmaz derecede katı yaptırımlar uygulanmasına da neden oldu ve bu da petrol ve gaz fiyatlarında büyük bir artışa yol açtı. Sonuçta, Rusya dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden biri. Dolayısıyla Musk'ın fosil yakıt bazlı enerjiye (doğalgaza) bir alternatif araması aslında oldukça normal. Yine de Çernobil felaketi gibi kazaların olasılığı pekçok kişiyi nükleer enerji santralleri söz konusu olduğunda endişelendiriyor. Ancak temiz ve nispeten güvenli bir enerji kaynağı sağlayabileceği de vurgulanıyor.

Ayrıca Musk, nükleer santral bulunan yerleri ziyaret edeceğini ve bölgede yetişen yiyecekleri tadacağını söyledi. Yani reaktör inşa ederseniz Elon Musk ile tanışma şansınız var.

UKRAYNA İŞGALİ, SPACEX GÖREVLERİNİ DE ETKİLEDİ

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin Mars'a göndermeyi planladığı deneysel uzay aracı Starship fırlatmasının gecikeceğini söyledi. Musk, Ukrayna'ya bağışladığı Starlink internet uydularının Rusya tarafından hedef haline getirildiğini, bu nedenle siber saldırılarla mücadele etmek için daha fazla kaynak ayırması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte, Starship'in önceki fırlatma tarihi ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ertelendi. Starlink'e bir siber saldırı veya hatta uydu karşıtı saldırı ihtimalinin neden Starship'in gecikmesine neden olacağı ise aslında belirsiz. SpaceX, havacılık mühendislerini siber güvenlik üzerinde çalışmaya mı çekiyor? Belki de Starship'in son gecikmesi için uygun bir bahane olabilir.

NASA araştırmacısı Umut Yıldız, 'uzay krizi'ne açıklık getirdi: Artık SpaceX var! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana uzay projeleri dahil olmak üzere Batılı ülkeler ile Rusya arasında gerilim ve yaptırımlar artıyor. Peki, uzayda son durum ne? Rusya ile ortaklık bozulursa gerçekten de Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya’ya düşebilir mi?

Uydularını Güneş fırtınasına kaptıran SpaceX, yenilerini fırlattı Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurduğu ve CEO görevini üstlendiği uzay şirketi SpaceX, Güneş fırtınasına kaptırdığı uyduların yerine yenilerini gönderdi. Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya fırlattığını duyurdu.