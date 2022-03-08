Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre, tüm dünyada insanlar uyanık kaldıkları zamanın yaklaşık üçte birini mobil uygulamalara bakarak geçiriyor. 2021’de bu uygulamalar üzerinden dünyada 170 milyar, Türkiye’de 728 milyon dolar harcama yapıldı. Günde ortalama 4 saat 48 dakikamızı uygulamalarda harcadığımızı gösteren araştırmada, 2019 yılında bu uygulamalarda geçirilen zamanın 3 saat 12 dakika, 2020’de 4 saat 18 dakikaya ve 2021’de 4 saat 24 dakikaya çıktığı açıklandı.

2021 yılında dünya genelinde 230 milyar yeni uygulama indirilirken, Türkiye’de 2019’da 2.8 milyar; 2020’de 3.4 milyar; 2021’de 3.5 milyar yeni uygulama yüklendi. Bu arada, mobil uygulamalar üzerinden yapılan harcamada sırasıyla Çin, ABD ve Japonya ilk sıralarda yer aldı. Mobil uygulamalar üzerinden yaptığı harcama son iki yılda yüzde 76 artış gösteren Türkiye ise listenin 20’nci sırasında yer aldı. Dünyada mobil uygulama pazarına 3 milyon 669 bin 755 yayıncı katılırken, Türkiye’den katılan yayıncı sayısı 25 bin 58 oldu.

UYGULAMALARIN LİDERİ MOBİL OYUNLAR

230 milyar yeni uygulamanın sadece 233’ü için 100 milyon doları aşan yatırım yapılırken, tüm uygulamalarda bir yıl içinde 295 milyar dolarlık reklam yayınlandı. Mobil oyunlar yine gözde uygulamaların başında geldi. 2021 yılında mobil oyun kullanıcıları, bu oyunlarda bir önceki yıla göre 16 milyar dolar artışla toplamda 116 milyar dolarlık harcama yaptı. 2021 yılında indirilen mobil oyun uygulaması sayısı 83 milyarı geçti. Türkiye’de ise sadece 2021 yılında 1.82 milyar mobil oyun uygulaması indirildi ve bu oyunlarda kullanıcılar 450 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Türkiye’deki en popüler uygulamaların yüzde 60’ını, en çok kazanan uygulamaların yüzde 7’sini; 2021'de Türkiye’deki en iyi sosyal medya uygulamalarının yüzde 7’sini Türk yayıncılar yayınladı. Türkiye’deki sosyal medya uygulamaları arasında Instagram ve Snapchat ilk sıralarda yer aldı. Türk yayıncılar, Türkiye’deki en iyi haber uygulamasının yüzde 47’sini, en iyi seyahat uygulamalarının ise yüzde 80’ini yayınladı.

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