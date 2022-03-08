Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.7.1'e yükseltiyor. Android 2.22.3.5 güncellemesinde WhatsApp beta programında, çizim araçlarına iki yeni kalemin geleceğini görmüştük.

Mesajlaşma platformu hakkındaki son gelişmeleri paylaşan WABetaInfo sitesi, WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemede yeni bir bulanıklıklaştırma aracı sunmayı planladığını yazdı. Haber kaynağı, WhatsApp’ın Android 2.22.7.1 betası sayesinde nihayet bulanıklaştırma aracının ekran görüntüsünü alabildi. Peki, “bulanıklaştırma aracı ne işe yarayacak?” derseniz; örneğin, bir telefon numarasını gizlemeye yarayabilir.

Sağ alt köşede bulanıklaştırma aracını görebilirsiniz. (Ekran görüntüsü: WABetaInfo)

Bu özellik geliştirme aşamasında olduğu için yeni çizim araçlarını kullanmak mümkün değil. Ayrıca iki yeni kalem aracı da ilerleyen tasarım güncellemesinde kullanıcılara sunulacak.

Bu araç iOS için WhatsApp'ta zaten mevcut ancak WhatsApp nihayet aynı aracı Android için WhatsApp beta sürümüne ekleyerek Android ve iOS arasındaki farkları azaltmaya başlıyor.

WhatsApp mesajlarına Instagram özelliği: Emoji tepkileri göründü WhatsApp arayüzünde yeni özellikler göründü. Mesajlaşma platformu, en büyük rakibi Telegram’ın mesajlara emojiyle tepki verme özelliğini kullanıcılara sunmaya başlıyor.

WhatsApp, 'durum' paylaşarak güncellemeyi duyurdu: Grup aramalarına yeni özellikler WhatsApp kullanıcıları bugün 'Durum' bölümünde uygulamanın gönderdiği hikayeleri görüyor. Merak içindeki kullanıcılar, bunun ne anlama geldiğini, yeni özellik ile neyin değiştiğini soruyor. İşte WhatsApp'ın grup aramaları için yaptığı küçük değişiklik...