Babasız fareler, bir gün tek ebeveynli bebekler geliştirmenin yolunu açabilecek bir hareketle, laboratuvarda yalnızca döllenmemiş fare yumurtaları kullanılarak oluşturuldu. 'Partenogenez' olarak da bilinen döllenmesiz üreme daha önce kuşlarda, kertenkelelerde, yılanlarda, köpekbalıklarında, vatozlarda ve diğer balıklarda ve bitkilerde doğal olarak görüldü. Ancak Çin'deki bilim insanları, herhangi bir erkek genetik DNA'sı olmayan farelerde partenogenez yaptıklarını söylüyor.

Memeliler üzerindeki önceki partenogenez girişimleri, bir genin hangi kopyasının aktif olduğunu köken ebeveynin belirlediği bir süreç olan genomik damgalama nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Şanghay Jiao Tong Üniversitesinden Yanchang Wei ve meslektaşları, memelilerde, altta yatan DNA dizisini değiştirmeden gen aktivitesini değiştirebilen kimyasal modifikasyonlar olan DNA metilasyon işaretlerini düzenleyen yöntem aracılığıyla partenogenezin mümkün olduğunu gösterdi.

TIPTA TEK EBEVEYNLİ BEBEKLERE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, değiştirilmiş embriyoların dişi farelere aktarılmasının ardından yavruların ortaya çıktığını tüm dünyaya duyurdu. Bilim insanları, "Değiştirilmiş partenogenetik embriyoların koruyucu annelere transferi, gelişmenin önemli ölçüde uzamasına ve nihayet yaşayabilir tam süreli yavruların üretilmesine neden oldu." dedi.

Bununla birlikte, yalnızca bir canlı yavru yetişkinliğe kadar hayatta kaldı ve başarı oranını artırmak için kullanılan tekniğin ek araştırma ve iyileştirme ihtiyacının altını çizdiler. Yine de sonuçlar, bilim insanları tarafından kullanılan kimyasal DNA değişiklikleri yoluyla memelilerde partenogenezin sağlanabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, memelilerde partenogenez gelişiminin tarım, araştırma ve tıpta birçok alanda önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Partenogenez, embriyo sadece bir bireyden genetik materyal aldığından, esasen ebeveynin 'klonlarını' oluşturan bir süreç. Bu üreme biçimi için en tipik süreçlerden biri yumurtanın, neredeyse bir sperm gibi davranan henüz olgunlaşmamış bir yumurta hücresi tarafından döllenmesidir. Genellikle partenogenez, alt bitkilerde ve karıncalar, yaban arıları veya arılar gibi omurgasız hayvanlarda gerçekleşir. Bununla birlikte, sürüngenler, balıklar ve hatta normalde cinsel olarak üreyen kuşlar gibi bazı türlerde de gözlemlenmiştir.

Çinli bilim insanları çalışmayı, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımladı.

