Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya savaş açarken, Rusya ile dünya arasında dijital bir barikat kuruldu. Hem Rus yetkililer hem de çok uluslu internet şirketleri duvarı nefes kesici bir hızla ördü. Bu hamleler, bir zamanlar Rusya'yı küresel topluluğa entegre etmeye yardımcı olarak görülen internete de zarar veriyor.

Yeni bir karar dikkate alındığında, Rusya, internet konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtulmaya çok yakın. Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığının açıklamasına göre, Rus siteleri artık Rusya domain’i (.ru uzantılı adresler) uzantılı alan adlarına geçiyor. Açıklamada hükümet, söz konusu sitelerden sunucularını Rusya’ya taşımasını talep etti. Ayrıca yalnızca Rusya DNS’inin kullanılması için de istekte bulundu.

Rus İletişim Bakanlığının açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı. Buna göre, Rus sitelerine yabancı kaynaklardan indirilen şablon ve kodların silinmesi istendi. Bu arada, Rusya'nın internette dışa kapalı bir yol izlemeye yönelik planları uzun yıllardır bulunuyor. Dijital Ekonomi Ulusal Programı ile Rusya, internet altyapısını diğer ülkelere kapatmak için yasal zemin hazırlamaya başlamıştı. Ancak bu çalışmalar, ‘Putin Net’ olarak tanımlanarak protesto edildi. Yine de tüm eleştirilere ve protestolara karşın 2019 yılında yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'i özel hayatından vurdu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşı sonlandırmasını istedi ve Blinken bu kez Rus liderin özel hayatını gündeme getirdi.

Rus milyarderden Putin'e tepki Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle 126 milyar dolar servet kaybına uğrayan Rus milyarderler, Putin’e karşı tepki göstermeye başladı.