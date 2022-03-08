Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere geliştirdiği birçok teknoloji meyvelerini vermeye başladı. SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları), ilk uçak gemisi TCG Anadolu ve TOGG, ülkemizin bu alandaki en büyük yatırımları olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de üretilen insansız hava araçları bölgede ve dünyada oluşan askeri dengeleri değiştiriyor; bölücü terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ve Libya'da kullanılan İHA ve SİHA'lar harp tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk İHA-SİHA'larının başarısını "Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz Bayraktar TB2 SİHA'lar, filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemilerinden kalkıp inebilen SİHA'lar ve insansız savaş uçakları muharebe alanında devrim oluşturacak." şeklinde konuşarak ifade etti.

Dünya basınında da Türk İHA-SİHA'ları gündem oldu; İngiliz The Guardian, İHA-SİHA'ların bölgedeki askeri dengeyi değiştirdiğini, Financial Times ise, Türkiye’nin yükselen bir drone gücü olarak SİHA konusunda ABD, İsrail ve Çin’e rakip olduğunu açıkladı.

MİLLİ MUHARİP SAVAŞ UÇAĞI GELİYOR

Türkiye'de savunma sanayisinde önemli gelişmelerden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Milli Muharip Savaş Uçağı. Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te hangardan çıkması, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor. Bununla birlikte, 2014 yılından bu yana TSK'ye hizmet veren ATAK helikopterleri ise, Pakistan ve Filipinler ordusu tarafından da kullanılıyor.

Denizcilik alanına gelecek olursak, ülkemizin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor. Ayrıca Türkiye, insanlı ve insansız son teknoloji kara araçları ve mühimmat ürünleri de geliştiriyor.

AVRUPA'DA ÇIĞIR AÇIYOR: TOGG

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile kendi otomobilimizi geliştirmeye yönelik de önemli adımlar atıldı. Elektrikli TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV modeli olacak. TOGG aynı zamanda 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak.

TOGG (Foto: AA)

TOGG'un üretimine doğru önemli adımlar atılırken aynı zamanda elektrikli otomobillerin en kritik parçalarından batarya üretiminde de anlaşmalar yapıldı. TOGG ve Farasis ortaklığındaki Siro, batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak.

Sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin çalışmasıyla Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı geliştirildi. Bu cihaz, COVID-19 salgının özellikle ilk aylarında sıklıkla gerçekleşen solunum cihazı sorununu çözdü.

Bir diğer gelişme ise COVID-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı oldu. Aşıyı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi geliştirdi.

Oyun sektörü de ülkemizde son yıllarda yıldızı parlayan teknoloji alanlarından biri. Peak Games'in 1,8 milyar dolara satılması ile bütün dünyada adından söz ettiren Türk oyun sektörü daha sonraki süreçte de yatırım almaya devam etti. Türkiye'de 2020'de en çok yatırım alan sektör oyun sektörü oldu. 2021'in en büyük yatırımlarından biri de 155 milyon dolar ile Dream Games'in aldığı yatırım oldu.

Uzay çalışmaları da son yıllarda ülkemizde hız kazandı. 2018 yılında Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hedefleri arasında, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temasın sağlanması, bir uzay limanı işletmesi kurmak ve uzaya bir Türk vatandaşını göndermek yer alıyor.

Türkiye harekete geçti: Milli teknolojimiz gizli tutulacak Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.

Bakan Varank’tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi “ paylaşımı yaptı.