Türkiye Gazetesi

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, NW-WM1ZM2 isimli Walkman modeli, altın kaplamaya, oksijensiz bakır kasaya sahip ve elektriksel gürültüyü azaltarak genel ses kalitesini iyileştirmek için tasarlandı. Ancak bu yeni Walkman'in fiyatı 3 bin 200 dolar olduğu için daha ucuz bir modelinin (NW-WM1AM2) de olduğunu belirtelim; bin 600 dolar fiyat etiketine sahip ikinci model ise, güçlü bir alüminyum alaşımlı çerçeve ile birlikte geliyor ve aynı zamanda elektriksel gürültüyü de azaltıyor.

Sony, her iki Walkman modelinin de önümüzdeki aydan itibaren satışa çıkacağını açıkladı. İki cihaz da Wi-Fi bağlantısına sahip ve mp3 dosyalarını Flac ve Apple Lossless dahil olmak üzere yüksek tanımlı, kayıpsız formatlarda okuyabiliyor. Ayrıca yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda yer almayan 3,5 mm kulaklık jakı da bulunuyor. 5 inçlik bir dokunmatik ekran ve 256 GB'a kadar depolama alanı da mevcut.

Realme, yeni teknolojisini açıkladı: Dünyanın en hızlısı olacak Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, dünyanın en hızlı büyüyen telefon markalarından biri. Çıkardığı telefonlar ile daha çok giriş-orta segmente hitap eden şirket, amiral gemisi modelleri ile de dikkat çekiyor.

Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini uzattı Samsung, belirli Galaxy cihazlarda ‘One UI’ kullanıcı arayüzü ve Android işletim sistemi için dört nesil boyunca güncelleme desteğini standart olarak sunacağını açıkladı. Samsung Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi ve Galaxy tabletler için geçerli.