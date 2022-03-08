Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Samsung, amiral gemisi Galaxy S21 serisi telefonlarını şarj adaptörü olmadan piyasaya sürmeye başladı. Teknoloji şirketi, bu akımı Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 katlanabilir telefonlarında da sürdürdü. Ardından geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S22 serisinin de şarj adaptörü olmadan satışa çıktığı anlaşıldı. Bu telefonların hepsi Samsung'un üst segment modelleri.

Samsung, orta ve giriş seviyesi daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarını da şarj adaptörü olmadan kutusuna koymayı planlıyor. Galaxy A13 5G ve Galaxy A03s modellerinin ABD'de kutusundan şarj adaptörü olmadan çıkacağı netlik kazandı. Böylece bu akımın, daha uygun fiyatlı Galaxy A serisini de kapsayacağı doğrulandı.

Aynı zamanda Galaxy M serisinin de artık bu şekilde satışa çıkacağı söyleniyor. Şarj adaptörsüz Galaxy A ve M serisinin ABD dışındaki pazarlara kayıp kaymayacağı henüz belli değil ancak tahminler yavaş yavaş tüm dünyada bu akımın ilerlemesi.

Samsung Galaxy verileri hacklendi Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı açıklamada bilgisayar korsanlarının dahili şirket verilerini ihlal ederek Galaxy akıllı telefonlardaki bazı kaynak kodlarına eriştiğini belirtti.

Samsung'a soğuk duş: Galaxy telefonlar listeden kaldırıldı Teknoloji devi Samsung'un bazı Galaxy model amiral gemisi akıllı telefonlarda performansı kısıtladığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın yankıları henüz dinmezken, performans test programı Geekbench'ten Samsung'a yaptırım gecikmedi.