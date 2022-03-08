Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji devi Apple, 2022'nin ilk büyük etkinliği için bu akşam sahneye çıkıyor. 'Peak Performance' sloganı ile duyurulan etkinlik, Apple Park'tan canlı olarak gerçekleşecek. Lansman, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Söz konusu etkinlikte tanıtılacak ürünler hakkında merak sürerken heyecanlandıran bir iddia da ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre; bir süredir beklenen 5G özellikli iPhone SE bu akşam tanıtılabilir.

PEEK PERFORMANCE ETKİNLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?

WebTekno'nun paylaştığı habere göre; Apple'ın son yıllarda daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir iPhone alternatifi olarak piyasaya sürdüğü iPhone SE'lerin yeni jenerasyonu, 8 Mart'ta gerçekleşecek Apple etkinliğine yönelik en popüler beklentilerden biri.

Etkinlikte taıtılması beklenen bir diğer ürün ise yeni iPad Air. Ancak bu cihaza dair de şu an söylentiler dışında bir şey yok.

Ayrıca şirketin yeni bir Mac modeli ve yeni yazılım güncellemelerini de etkinlik için sıraya koymuş olabileceği düşünülüyor. Bloomberg'den Mark Gurman, bugünkü lansman etkinliği sırasında yeni bir Mac Mini'nin piyasaya sürülebileceğini söyledi. Gurman, ayrıca Cupertino merkezli devin yeni bir harici monitörün ön izlemesini yapabileceğini de ekliyor.

Birkaç gün önce Apple'ın 7K ekran çözünürlüğüne ve A13 Bionic yonga setine sahip yeni bir Studio Display üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ancak, bu üst düzey ürünün lansmanının 2023 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.



Apple Peek Performance etkinliğinde tanıtması beklenen yenilikler şu şekilde:

iPhone SE

iPad Air

Yeni bir Mac

iOS 15.4 güncellemesi

Universal Control isimli yeni bir özellik (Tüm Apple cihazlarında ortak klavye ve mouse kullanmaya yarayan bir özellik)