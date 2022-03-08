Türkiye Gazetesi

ABD'li teknoloji üreticisi Apple, iPhone model akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, düzenlediği etkinlikte iPhone SE 3. nesil telefonu tanıttı. 2016 ve 2020'de piyasaya sürülen SE modellerden tasarım yönünden farklı görünmeyen bu cihaz, 5G bağlantı teknolojisine sahip. Bu üçüncü nesil SE, iPhone 13 serisinde de yer alan Apple'ın kendi A15 Bionic işlemcisi tarafından çalışıyor.

Böylece 'uygun fiyatlı iPhone' olarak da tanımlanan SE modellere bir yenisi daha eklenmiş oldu. 2022 iPhone SE, 4,7 inç ekrana ve kalın çerçeveli tasarıma sahip. Fiyata gelecek olursak, 429 dolardan satışa çıkacağını belirtelim. 3. nesil iPhone SE de önceki modelleri gibi tek kameralı. Arka panelde 12 Megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Ancak önceki SE modellerinden farklı olarak A15 yonga seti tarafından desteklenmesi, pil ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

Ayrıca iPhone SE (2022) IP67 derecesine sahip yani suya dayanıklı. Bunun dışında, Touch ID sensörü (parmak izi okuyucu) bulunduğunu ama FaceID olmadığını açıklayalım. 18 Mart günü iPhone SE piyasaya sürülecek. Kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile sunulacak.

iPhone'da yeşil ışık görürseniz dikkat! Korkunç bir nedeni var iPhone model akıllı telefonunuz uygulamaları kullanırken bazen yeşil bir ışık ile sinyal veriyor. Aslında bu yeşil ışığın tüyler ürpertici bir nedeni bulunuyor. Apple, kullanıcıları, izlenme ihtimali konusunda uyarmak için bir süre önce bu özelliği ekledi.

USB-C girişli ilk iPhone 12 Pro Max satışa çıktı Uzun süredir Apple'ın neden iPhone akıllı telefonlarında USB-C standardına geçmediği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri Avrupa Birliği'nin standart bir şarj ve bağlantı noktası olarak USB-C'nin belirlenmesine yönelik faaliyetleri de bulunuyor. Lightning kablo girişi kullanan Apple, bu konuya destek vermese de AB'nin tavrı oldukça net. İşte böyle bir tartışma ortamında bir şirket USB-C girişli iPhone tasarladı.

Apple, iPhone için yeni güncellemeyi sundu Apple, iOS 15.4 güncellemesini herkes için yayınlamaya hazırlanırken dördüncü beta sürümünü de geliştiricilere açtı. Daha önce söz verdiği gibi şirket, AirTag cihazı ile istenmeyen takipleri engelleyecek bir özellik tanıttı.