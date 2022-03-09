Türkiye Gazetesi

YENİ NESİL IPHONE SE SONUNDA GELDİ

Apple, tanıtım etkinliğini en çok merak edilen cihazla, üçüncü nesil iPhone SE akıllı telefonu duyurarak açtı. 2020'de çıkan bir önceki modeli gibi, 2022 modeli de tasarım yönünden iPhone 8'e benziyor. Zira kalın çerçevesi, FaceID (yüz tanıma sensörü) yerine sadece TouchID (parmak izi okuyucu) bulunması ve arka panelde tek bir kamerasının olması önceki modelden pek farklı olmadığını gösteriyor.

Yine de yeni nesil iPhone SE, önceki iPhone SE'den farklı özelliklerle donatıldı. iPhone 13 serisini destekleyen son derece hızlı A15 Bionic işlemci bu yeni cihazı çalıştırıyor. Ayrıca yeni nesil SE'de 5G bağlantı özelliği de bulunuyor. Kamera tarafında ise arka kamera da ön kamera da 12 Megapiksel.

Apple, daha iyi düşük ışıkta çekimler yapabilmek için Smart HDR 4 ve Deep Fusion dahil olmak üzere iPhone 13'te bulunan bir dizi fotoğrafçılık işlevini iPhone SE'ye eklediğini açıkladı. Kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile satışa çıkan iPhone SE, 429 dolardan piyasaya sürülecek. Ön siparişler 11 Mart'ta açılacak ve genel satışlar 18 Mart'tan itibaren yapılacak. Türkiye fiyatı 10.999 TL'den başlayacak.

Bu arada Apple, iPhone 13'ü iki yeni yeşil renkte sunacağını da duyurdu. Yeşil iPhone 13'ler de 18 Mart'tan itibaren satışa çıkıyor.

YENİ IPAD AIR DE ÇIKTI

2020'deki ışıltısının ardından iPad Air, Apple'ın ürün yelpazesindeki en çekici ürünlerden biri haline geldi. Peek Performance etkinliğinde Apple, birkaç yükseltme yaparak tabletin yeni versiyonunu duyurdu.

En önemli özelliklerin başında, FaceTime aramaları sırasında çerçevenin merkezinde olmanızı sağlamak için şirketin Center Stage özelliğini destekleyen öne bakan yeni bir kamera sensörünü eklemesi yer alıyor.

Donanım tarafında, 2022 iPad Air, 2021 iPad Pro gibi Apple'ın M1 çipi tarafından çalışıyor. Apple, bu tabletin benzer fiyatlı bir Windows dizüstü bilgisayardan yaklaşık iki kat daha hızlı olduğunu iddia etti. Apple ayrıca 5G bağlantısı olan iPad Air seçeneğini de sunacak.

iPad Air 599 dolardan başlıyor ve Türkiye'de 10.699 TL'den satışa çıkacak. 11 Mart'tan itibaren ön siparişe açık olacak ve 18 Mart'ta genel satışa çıkacak.

MAC STUDIO VE STUDIO DISPLAY TANITILDI

Neyse ki Apple'ın Peek Performance etkinliği yalnızca mevcut ürünlerde yapılan yenilemelerden ibaret değildi. Şirket ayrıca, yeni M1 Ultra'yı içeren profesyonel düzeydeki masaüstü Mac Studio'yu da tanıttı.

Apple, bugüne kadarki en güçlü yonga seti sayesinde, Mac Studio'nun CPU görevlerinde 28 çekirdekli Intel işlemcili bir Mac Pro'dan yüzde 60'a kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

Bilgisayarın arkasında dört Thunderbolt 4 bağlantısı, iki USB-A bağlantı noktası, HDMI ve 10Gbps Ethernet bulunuyor. Bu arada, bilgisayarın ön tarafında bir SD kart yuvası ve iki ek USB-C konektörü var.

Eşleşen ekrandan bahsetmişken. Apple, Mac Studio'nun yanı sıra 600 nit parlaklık ve P3 geniş renk gamı ​​kapsamına sahip 5K Retina panele sahip 27 inçlik yeni Studio Display'i duyurdu. Bu monitör, yerleşik bir A13 işlemciye, altı hoparlörlü ses sistemine ve Center Stage ile 12 megapiksel ön kameraya sahip.

Studio Display: 27.999 TL, Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL, M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL, M1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TL

Son olarak Apple, yeni yonga seti M1 Ultra’yı da tanıttı. Bu güçlü çip aslında bir araya getirilen iki M1 Max yongasıdır. Bu sayede, video düzenleme ve 3D işleme gibi yoğun tasarım uygulamalarına daha uygun.

Apple'dan tüm ürünlere zam: iPhone 13 fiyatı tavan yaptı Apple, bahar dönemi etkinliğini düzenleyerek yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında uygun fiyatlı olarak tanımlanan ancak bu kez uygun fiyatlı olmayan iPhone SE (2022) de vardı. Etkinliğin hemen ardından şirket, Türkiye’deki iPhone telefonlarına zam yaptı.

Apple hayal kırıklığına uğrattı: iPhone SE tanıtıldı Teknoloji devi Apple, bahar dönemi tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 3 (2022) sonunda geliyor.