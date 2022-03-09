Türkiye Gazetesi

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin ve medyanın dikkatini çeken Elon Musk, bunlara yenisini ekledi. Gizemli bir paylaşım yapan Elon Musk, Bitcoin'in kurucusu olduğu ileri sürülen Satoshi Nakamoto hakkında bir imada bulundu. Milyarder girişimci, Asya merkezli teknoloji devlerinin isimlerini işaretleyerek, yorumsuz bir tweet paylaştı.

SpaceX ve Tesla dahil birçok şirketin kurucusu olan Musk'ın gizemli paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı, Elon Musk'ın Satoshi Nakamoto'ya işaret ettiğini ileri sürdü. Paylaşımdaki fotoğrafta, Asya kökenli markaların isimleri birleştirilerek Bitcoin'i geliştirdiği söylenen Satoshi Nakamoto'nun adı yazılıyor.

Elon Musk'ın işaret ettiği bu markalar ise Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola. Güney Kore'de kurulan ve merkezi orada bulunan Samsung haricindeki diğer şirketlerin merkezinin Japonya olması da dikkat çekti.

Sosyal medyada yüzlerce yorum alan bu paylaşım hakkında birçok Twitter kullanıcı Musk ile alay etti. Birçok kullanıcı, Musk'ın "bütün sırrı bozduğunu" söyledi.

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