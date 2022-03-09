Türkiye Gazetesi

Genç mühendislerin kurduğu İstanbul merkezli Blitz Systems firmasının Genel Müdürü Kadir Doğan ve ekibi, Türk savunma sanayii tarihinde önemli bir başarıya ve bir ilke imza attı. Ekip, NATO üyesi bir Avrupa ülkesine bulut altı insansız hava araçlarında kullanılabilecek bir kamera sistemini ihraç etti.

TRT Haber, Kadir Doğan ve ekibi ile bir araya gelerek, başarılarını konuştu. Doğan, konuşmasının başında, bulut altı sınıfta insansız sistemler için görüntü sistemleri çözümü ürettiklerini söyledi. Ana uygulama alanlarının, 3-4 metre kanat açıklığına sahip Bayraktar TB-2 ve TUSAŞ ANKA’lardan daha küçük platformlar olduğunu belirtti.

Çeşitli sensörlerle, farklı yapay zeka yazılımlarıyla desteklenen ve farklı kullanım alanları bulunan ürünler geliştirdiklerini açıklayan Doğan, en önemlilerinden birisinin gündüz kamerası, kızılötesi kamera, lazer mesafe ölçer bulunan ve içinde dahili görüntü işleme yazılımları olan bir gimbal kamera olduğunu söyledi.

NATO ÜYESİ ÜLKEYE İHRACI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketin Genel Müdürü Kadir Doğan, bu kameranın NATO üyesi bir Avrupa ülkesine ihraç edileceğini de duyurdu. Bu konuya ilişkin, "Böylece Türkiye ilk kez bulut altı insansız hava araçları (BİHA) için kullanılabilecek bir kamerayı NATO ülkesine doğrudan ihraç edebildi. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye NATO üyesi bir ülkeye S/İHA ihraç etti. O ihracatta kamera platform üzerinde satılmış oluyor. Dolayısıyla daha önce doğrudan bir kamera satışı olmadı." dedi.

Kadir Doğan, bu ürünün NATO üyesi bir ülkeye ihraç edilmesinin neden önemli olduğuna da açıklık getirdi: "Bu kadar yüksek teknolojiye sahip bu ülkelere (ABD, Avrupa ülkeleri) bu gibi yüksek teknoloji ürünleri ihraç edebilmek iki açıdan önemli. Bu yolla hem ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatındaki payını artırıyoruz hem de bir Türk firması olarak batı pazarına güçlü bir giriş yapmış oluyoruz."

MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRDİLER

Bulut altı insansız hava araçları için kullanılabilicek bir kamera geliştiren şirket, kendi imkanlarıyla bu sistemi geliştirdiklerini de söyledi. Dahili görüntü işleme, haberleşme ve elektronik motor kontrol yazılımlarının tamamen yerli imkanlarla yapıldığını belirttiler.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projeleri hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de önümüzdeki yıllarda başlatacak.

Türkiye harekete geçti: Milli teknolojimiz gizli tutulacak Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.