Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, macOS'ta (Apple'ın bilgisayar işlemcisi) Chrome'un 99 sürümünün orijinal olarak Apple'ın WebKit ekibi tarafından geliştirilen Hızölçer karşılaştırmasında 300 puan aldığını duyurdu. Bu sonuç, Google'ın belirttiği gibi herhangi bir tarayıcının şimdiye kadarki en hızlı performansı.

TechCrunch'ın haberine göre Chrome'un yeni sürümüne eklenen yükseltmeler sayesinde hız ve grafik işleme performansında önemli bir artış görüldü. Böylece Chrome, Safari'den yüzde 7 daha hızlı hale geldi. Bunun yanı sıra, Chrome artık Safari'den yüzde 15 daha iyi grafik işleme performansı da sunuyor.

Açıklamaya göre, Google, söz konusu testleri 10 çekirdekli M1 Max işlemcili, 64 GB RAM'li 14 inç Apple MacBook Pro üzerinde yaptı. Ancak 16 GB RAM ile desteklenen 13 inç'lik M1 işlemcili MacBook Pro testlerinde de yaklaşık olarak aynı sonuçlar elde edildi.

Bu arada, başlangıçta Apple'ın M1 yongaları üzerinde Chrome başarılı bir performansa sahipti. Ancak yeni ARM tabanlı yonga setlerinin piyasaya sürülmesinden 15 ay sonra, Google, Chrome'un artık yüzde 43 daha hızlı çalıştığını açıkladı. Ayrıca grafik performansının da Safari'den daha iyi olduğunu duyurmuş oldu.

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