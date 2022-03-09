Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayraktar'a BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da eşlik etti. 'Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun' teması ile TEKNOFEST’i gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, GUHEM’in uzay ve havacılık sevdasını çocuklara aşılayacak bir merkez olduğunu belirtti.

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu ve otomotiv sektöründe önemli markaları barındırdığını vurguladı.

BİR ÇOCUK GELSİN BİR UÇAĞA DOKUNSUN

GUHEM’in bilimsel kavramları deneyimleyerek öğretmeyi hedeflediğini belirten Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu: "Merkezde temel bilim yaklaşımı ile birlikte uzay ve havacılık konuları en temelden ele alınıyor. Özellikle havacılık sergisinin kuşların anatomisinden itibaren anlatılması oldukça dikkatimi çekti. Buradaki her düzenek interaktif. Özellikle genç kardeşlerimiz için çok ilgi çekici alanlar var. Biz TEKNOFEST’i düzenlerken ‘Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST yılda 6 gün sürüyor. Ama GUHEM çocuklarımıza her gün uçağa dokunma imkanı tanıyor. Uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için GUHEM ve benzer merkezlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda başta BTSO olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu merkezi hayata geçirdiklerinden dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum."

(Foto: İHA)

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da görüşlerini dile getirdi. 2013 yılında başlatılan Gökmen Projesi’nin en önemli çıktılarından biri olan GUHEM’in bir farkındalık merkezi olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedeflediğini ve uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini de söyledi.

İbrahim Burkay, "Bir hayal olarak başlayan GUHEM’in bugün dünyada uzay ve havacılık alanında ilk beş merkezden biri olması bizler için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de TÜBİTAK’ın projeye çok değerli katkıları oldu. Aslında GUHEM gibi merkezler bir dönüşüm merkezi rolü üstleniyor. Türkiye artık bugün uydusunu, insansız hava araçlarını ve daha birçok özgün teknolojiyi kendi yetenekleriyle üretebiliyor. Uzay ve havacılık ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir oyun sahası olacak GUHEM’in katkılarıyla ülkemiz uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır" dedi.

Selçuk Bayraktar’dan Bayraktar TB2 paylaşımı: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez! BAYKAR’dan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı olan Bayraktar TB2’ye ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" ifadeleri kullanıldı. Yüzde 93’ü yerli milli olan SİHA’ların 19 ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Açıklamanın ardından Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" paylaşımında bulundu.

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağı 2023’te havalanacak Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile adını dünyaya duyuran Baykar Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'da da büyük başarılara imza attı. Bu başarıda en önemli hak sahibi olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.